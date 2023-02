Após a definição da composição da Mesa Diretora do Poder Legislativo do Estado, os integrantes do Parlamento rondonienses já elaboraram a composição das comissões temáticas da Casa de Leis, estabelecidas também de acordo com os critérios especificados pelo Regimento Interno.

Nestes organismos, onde são avaliados os projetos de leis e outras proposituras do Legislativos são tomadas as decisões acerca da legalidade e integridade das normativas que serão discutidas e votadas no Plenário, e que depois passarão a reger o sistema legal e administrativo do Estado.

A composição das Comissões ficou definida da seguinte maneira:

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

Presidente – Ismael Crispin (PSB); Vice-presidente – Laerte Gomes (PSD); Membros – Luizinho Goebel (PSC), Lucas Torres (PP), Alan Queiroz (Podemos), Delegado Camargo (Republicanos), Drª Taíssa (PSC). Suplentes – 1º Jean Mendonça (PL) , 2º Jean Oliveira (MDB).

Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa:

Presidente – Ieda Chaves (União Brasil), Vice-presidente – Ezequiel Neiva (União Brasil); Membros – Laerte Gomes (PSD), Ismael Crispin (PSB), Luizinho Goebel (PSC), Jean Oliveira (MDB), Cássio Goes (PSD). Suplentes – 1º Cirone Deiró (União Brasil) e 2º Edevaldo Neves (Patriota).

Comissão de Fiscalização e Controle:

Presidente – Gislaine Lebrinha (União Brasil); Vice-presidente – Luis do Hospital (MDB); Membros – Delegado Camargo (Republicanos), Ismael Crispin (PSB), Jean Mendonça (PL), Alan Queiroz (Podemos), Luizinho Goebel (PSC). Suplentes – 1º Ezequiel Neiva (União Brasil), 2º Pedro Fernandes (PTB).

Comissão de Educação e Cultura:

Presidente – Luizinho Goebel (PSC); Vice-presidente – Ieda Chaves (União Brasil); Membros – Delegado Camargo (Republicanos), Ismael Crispin (PSB), Gislaine Lebrinha (União Brasil). Suplentes – 1º Cirone Deiró (União Brasil) e 2º Ala Queiroz (Podemos).

Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social:

Presidente – Presidente: Cláudia de Jesus (PT); Vice-presidente – Cássio Góes (PSD); Membros – Luizinho Goebel (PSC), Drª Taíssa (PSC), Alan Queiroz (Podemos). Suplentes – 1º Ismael Crispin (PSB) e Gislaine Lebrinha (União Brasil).

Comissão de Esporte, Turismo e Lazer:

Presidente – Edevaldo Neves (Patriota); Vice-presidente – Ribeiro do Sinpol (Patriota); Membros: Nim Barroso (PSD), Alan Queiroz (Podemos), Cirone Deiró (União Brasil). Suplentes – 1º Luis do Hospital (MDB), 2º DRª Taíssa (PSC).

Comissão de Agropecuária e Política Rural:

Presidente – Luiz do Hospital (MDB); Vice-presidente – Claudia de Jesus (PT); Membros – Jean Mendonça (PL), Ezequiel Neiva (União Brasil), Cássio Goes (PSD). Suplentes – 1º Rosangela Donadon, 2º Jean Oliveira (MDB).

Comissão de Industria, Comércio, Ciência e Tecnologia:

Presidente – Afonso Cândido (PL); Vice-presidente – Alan Queiroz (Podemos); Membros – Edevaldo Neves (Patriota), Luis do Hospital (MDB), Ribeiro do Sinpol (Patriota). Suplentes – 1º Cirone Deiró (União Brasil), Drª Taíssa (PSC).

Comissão de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável:

Presidente – Pedro Fernandes (PTB); Vice-presidente – Jean Oliveira (MDB); Membros – Luizinho Goebel (PSC), Jean Mendonça (PL), DRª Taíssa (PSC). Suplentes – 1º Laerte Gomes (PSD), 2º Ezequiel Neiva (União Brasil).

Comissão de Transportes e Obras Públicas:

Presidente – Cássio Goes (PSD); Vice-presidente – Luizinho Goebel (PSC); Membros – Nim Barroso (PSD), Edevaldo Neves (Patriota), Luiz do Hospital (PDB). Suplentes – 1º Ismael Crispin (PSB), 2º Ieda Chaves (União Brasil).

Comissão de Defesa do Consumidor:

Presidente – Lucas Torres (PP); Vice-presidente – Delegado Camargo (Republicanos); Membros – Alex Redano (Republicanos), Cássio Goes (PSD), Laerte Gomes (PSD). Suplentes – 1º Jean Mendonça (PL), Num Barroso (PSD).

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania:

Presidente – Ezequiel Neiva (União Brasil); Vice-presidente – Rosangela Donadon (União Brasil); Membros – Delegado Camargo (Republicanos), Alan Queiroz (Podemos), Gislaine Lebrinha (União Brasil). Suplentes – 1º Lucas Torres, 2º DRª Taíssa (PSC).

Comissão de Segurança Pública:

Presidente – Delegado Camargo (Republicanos); Vice-presidente – Edevaldo Neves (Patriota); Membros – Ribeiro do Sinpol (Patriota), Lucas Torres (PP), Ezequiel Neiva (União Brasil). Suplentes –1º Ismael Crispin (PSB), 2º Cirone Deiró (União Brasil).

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, da Mulher e do Idoso:

Presidente – DRª Taíssa (PSC); Vice-presidente – Rosângela Donadon (União Brasil); Membros – Ismael Crispin (PSB), Ieda Chaves (União Brasil), Cláudia de Jesus (PT). Suplentes – 1º Gislaine Lebrinha (União Brasil), 2º Cássio Goes (PSD).

Comissão de Habitação e Assuntos Municipais:

Presidente – Rosangela Donadon (União Brasil); Vice-presidente – Gislaine Lebrinha (União Brasil); Membros – Cláudia de Jesus (PT), Pedro Fernandes (PTB), Edevaldo Neves (Patriota). Suplentes – 1º Ribeiro do Sinpol, 2º Affonso Cândido (PL).