Ações cada vez mais próximas para o fortalecimento do empreendedorismo e motivando as microempresas foram pontuadas pelo Governo de Rondônia, durante a cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva do Conselho Deliberativo Estadual – CDE do Sebrae em Rondônia, realizada na sexta-feira, 3, na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia – Ameron, em Porto Velho.

Presente ao evento, o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves parabenizou os novos membros do Conselho e destacou o alinhamento do Governo do Estado com o Sebrae. Sérgio Gonçalves reforçou a importância de ações que visam o fomento ao empreendedorismo e, consequentemente, garantir o fortalecimento da economia do Estado.

“O Governo de Rondônia vai somar cada vez mais com o Sebrae e motivar as microempresas para que possamos continuar crescendo no desenvolvimento. Temos um Governo que enfrentou uma pandemia e o governador Marcos Rocha priorizou em salvar vidas, e ao mesmo tempo motivar o setor econômico do Estado. Mesmo com todas as dificuldades, continuamos crescendo, e o Sebrae é um importante parceiro nesse processo de desenvolvimento econômico”, destacou o vice-governador, reforçando inclusive, as orientações do governador Marcos Rocha quanto ao avanço das ações de incentivo às micros e pequenas empresas.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Darci Cerutti enfatizou que as micros e pequenas empresas são importantes aliadas para o fomento da economia de Rondônia. “Destacamos que os pequenos negócios são os que mais produzem e geram emprego e renda no nosso Estado”, disse.

Na ocasião tomaram posse no Conselho Deliberativo Estadual – CDE: Darci Agostino Cerutti – Presidente; Marco Cesar Kobayashi – vice-presidente; Clébio Billiany de Mattos – diretor superintendente; Alessandro Crispin Macedo – diretor técnico; Eduardo Fumiary Valente – diretor administrativo e fnanceiro.

DESENVOLVIMENTO

O diretor superintendente do Sebrae Rondônia, Clébio Billiany de Mattos frisou sobre a importância de se promover medidas para o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micros e pequenas empresas. “Que possamos trabalhar durante esses anos para levar, por meio do Sebrae Rondônia, o auxílio necessário aos pequenos empreendedores, e contribuir para o desenvolvimento sustentável, objetivando estimular o empreendedorismo de Rondônia”, ressaltou o superintendente.

O Governo de Rondônia desenvolve ações como forma de auxiliar o empreendedorismo, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, a exemplo da criação do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios – Proampe.

Ao término da cerimônia do Sebrae, o vice-governador deixou claro que as micros e pequenas empresas são de extrema importância ao fomento da economia e que o Governo de Rondônia continuará firme no reforço à atividade produtiva.