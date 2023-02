O prefeito Leandro da Saúde (PSB) divulgou em suas redes sociais mensagem em agradecimento ao deputado Marcelo Cruz (Patriota) pela entrega de uma retroescavadeira ao Município de Corumbiara, ação que vem a agregar ainda mais benefícios à administração atual encaminhados pelo parlamentar estadual, eleito esta semana para ocupar a presidência da Assembleia Legislativa.

Ele também fez questão de agradecer ao deputado através do Extra de Rondônia, com quem conversou nesta sexta-feira, 3.

Na mensagem de agradecimento, o prefeito faz questão de frisar que o equipamento, entregue à secretaria de Obras, mas que também irá dar suporte aos produtores rurais, é fruto de investimento de R$ 500 mil, e sua obtenção foi conseguida através dos esforços de aliados de Cruz no Município, caso dos ex-vereadores Raulzinho da Vitória da União, Daniel Camilo, Betinho da obra e Zezé do Primavera, além de Isauro de Cerqueira, e o secretário de Obras Édson da Silva Moura.

“Do ano passado para cá o deputado beneficiou a população de Corumbiara com muitos recursos, entre os quais eu destaco a verba para aquisição de uma ambulância, R$ 300 mil em tubos armcos, e agora mais meio milhão de reais para a compra dessa retroescavadeira, que será de grande valia para nossas ações tanto na Obras quanto no apoio ao pequeno produtor, por isso eu quero aqui agradecer a parceria com o nosso deputado Marcelo Cruz e reafirmar no nosso compromisso e confiança em seu trabalho na Assembleia Legislativa”, afirmou Leandro ao Extra.