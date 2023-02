Como é benevolente e amiga de quem comete crimes, a imensa maioria das leis brasileiras! Grandes bandidos, assassinos, inclusive quem mata pai e mãe; ladrões de todos os tipos, chefes de quadrilhas que vivem de arrombar os cofres públicos (obviamente, o arrombar é no sentido figurado!) e condenados a longas penas, desde que tenham ótimos advogados, daqueles que cobram fortunas e amigos em áreas específicas, acabam na impunidade ou, no mínimo, bem próximos a ela.

Os exemplos são tantos que se poderia escrever um livro do tamanho da Bíblia, com todos os seus capítulos e versículos, para resumir os casos. Talvez duas Bíblias até. Sem contar o caso mais complexo, o do atual Presidente da República, que deixou a cadeia e, por decisão do STF, pode concorrer e vencer as eleições para voltar a comandar o país, há inúmeros exemplos do quanto as nossas leis podem ajudar a quem cometeu mesmo os mais pesados e dolorosos crimes.

Um caso muito típico, apenas para ilustrar o raciocínio, porque se poderia utilizar dezenas de outros, é o do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Não é possível enumerar, num texto tão curto, todos os crimes que lhe são atribuídos. Mas entre eles estão: lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, evasão de divisas, fraudes em várias licitações e comando de uma extensa e grandiosa organização criminosa. Cabral é réu em mais de 30 ações na Justiça, acumula 23 condenações e, caso vivesse tanto, o que é absolutamente impossível, cumpriria uma pena total que chega a 400 anos de cadeia.

Depois de ficar apenas seis anos atrás das grades, ou seja, 0,15 por cento da pena, o ex-governador, que confessou todos os crimes e mais, disse que havia exagerado, certamente contaminado pelo vírus ladrão, que assola o muitos dos que estão no poder, está em casa, de novo. Graças à nossa legislação sua amiga e amiga de todos os que são como ele. Cheio de planos, o condenado mais livre do país, enquanto curte uma vida boa com a chamada “prisão domiciliar”, está cheio de planos.

Quer ensinar marketing político, abrir um canal de conselhos políticos no youtube e, ainda, escrever um livro, contando toda a sua história. Não importa o que mais confesse, certamente nada lhe acontecerá, além de encher os bolsos com mais dinheiro. Enquanto Cabral e tantos como eles gozam da alforria legal, brasileiros negros, pobres e que roubaram aqui e ali, pequenas quantias e cometeram pequenos delitos, estão trancafiados, superlotando nossos presídios. E ainda há quem diga que temos, por aqui, a verdadeira Justiça!

CONFÚCIO DEVE SER O NOVO LÍDER POR SER O ÚNICO DA BANCADA FEDERAL COM TRÂNSITO JUNTO AO GOVERNO LULA

Uma fonte muito bem informada e por dentro das atividades da bancada federal de Rondônia confirmou que o senador Confúcio Moura deve ser o novo líder dos rondonienses no Congresso. O argumento é dos mais fortes: “ele é o único, entre os onze membros da bancada, que tem trânsito livre dentro do governo Lula!”. Em seus últimos quatro anos como senador, Confúcio, um exímio político, que sabe dialogar com todos os lados, teve uma atuação menos destacada durante o governo Bolsonaro, quando foi oposição. Agora, com Lula, a quem apoiou nos dois turnos da eleição presidencial, fez parte da equipe de transição e é uma voz respeitada, Confúcio é um nome forte do MDB, da base do governo, para coordenar as atividades da bancada e ser o elo de ligação com o grupo palaciano e com os ministérios. O senador de Ariquemes, duas vezes prefeito da sua cidade, duas vezes governador, tem também uma ligação muito próxima e uma amizade pessoal, além das questões da política, com a senadora Simone Tebet, que concorreu à Presidência pelo MDB e, agora, é a nova ministra do Planejamento. Confúcio foi cabo eleitoral de primeira hora da sua companheira de partido. A dificuldade que ele está encontrando é em seu Estado, onde 70 por cento do eleitorado é conservador. Mesmo assim, Confúcio mantém-se na sua caminhada e, em breve, caso aceite, deve ser o novo coordenador da bancada federal.

NOVOS DEPUTADOS JÁ ANUNCIAM PRIMEIRAS AÇÕES NA CÂMARA FEDERAL. CRISTIANE ASSINOU DUAS CPIS

Enquanto não oficializam quem vai liderá-los, nos primeiros dias, os novos deputados já começam a apresentar os primeiros resultados do seu trabalho, embora o pouco tempo. Nos primeiros dias de mandato, ao menos três representantes rondonienses, todos estreantes, anunciaram, pelas redes sociais, que já estão em ação. Um deles confirmou as primeiras emendas, que superam os três milhões de reais, para dois municípios. O outro criou um projeto de lei para proteção aos deficientes e autistas, prometendo dar mais detalhes em breve. O ex-prefeito de Ariquemes, Thiago Flores, assinou pedidos para liberação de emendas, uma de 1 milhão e 200 mil reais para compra de tratores em Buritis. Outros 1 milhão e 800 mil reais serão encaminhados para Alta Floresta, para compra de uma motoniveladora e um caminhão pipa. Já o médico Fernando Máximo, o parlamentar federal mais votado de Rondônia, sua primeira ação será relacionada com a área da saúde. Projeto de lei que ele está elaborando, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências e autismo grave, entre outras doenças. Máximo não deu mais detalhes sobre sua iniciativa, prometendo fazê-lo em breve. Na postagem que fez, já pediu ao eleitorado que mobilize seus parlamentares para que apoiem o projeto, quando ele for para a votação. Já a deputada Cristiane Lopes teve, entre seus primeiros atos, sua assinatura colocada na proposta de criação de uma CPI sobre a Transsexualização das Crianças, proposta pelo vereador paulista Rubinho Nunes e na CPI do Abuso de Poder, principalmente em relação ao STF, de autoria do deputado Van Hatten.

ROCHA VAI AO MÉXICO TRATAR DO CLIMA, DA FLORESTA E MOSTRAR O QUE RONDÔNIA TEM FEITO PELA PRESERVAÇÃO

O governador Marcos Rocha realiza mais uma viagem internacional, tratando de questões ligadas ao clima e a floresta Amazônica, áreas em que seu governo tem dado atenção especial. No ano passado ele participou da Primeiro, ele esteve em Sharm El-Sheikh, no Egito, na COP27, encontro internacional sobre o clima, em novembro passado. Agora, viaja para o México, onde participa da 13ª Reunião Anual da Força Tarefa dos Governadores para o Clima de Florestas. O encontro será de três dias (entre os dias 10 e 13) na península de Yucatán, uma das regiões mais famosas do México. Governadores da região norte e da Amazônia também estarão presentes. Já estão confirmadas delegações do Amazonas, Acre, Pará e Tocantins, entre outros Estados. Vários temas estarão na pauta, como o debate sobre o Manaus Action Plan (MAP), definido no encontro do ano passado. Questões como a busca de investimentos estrangeiros para projetos de preservação da floresta e apoio às comunidades que vivem da floresta também estarão na pauta. Até o final de semana, não havia sido divulgada a relação dos que participarão da comitiva rondoniense. Assuntos importantes relacionados com a floresta, sua preservação e parcerias para o desenvolvimento sustentável, além de amostragem de projetos neste contexto que estão sendo realizados no Estado, estarão na pauta dos rondonienses.

FÁBRICA DE JEANS PARA MIL EMPREGADOS E COM INVESTIMENTO DE 20 MILHÕES DE REAIS COMEÇA A SE TORNAR REALIDADE

Uma indústria de fabricação de jeans, com sede em Goiás, vai se instalar em breve em Porto Velho. A área para a construção do prédio da fábrica já foi adquirida. Trará consigo algo em torno de mil empregos e terá um investimento total superior a 20 milhões de reais. Nesta semana, o empresário Elcimar Vidal, comandante do empreendimento, esteve na Fiero e no Senai, para conhecer projetos das duas instituições dos quais possa ser parceiro, para a implantação da nova fábrica. profissional do Sesi-Senai- Iel, Jair Coelho, o empresário suas metas e necessidades, para dar início às atividades do seu empreendimento em Porto Velho. Segundo Vidal, o local onde vai funcionar a fábrica já foi adquirido, e as obras devem iniciar em breve. No entanto, já montou um laboratório para dar início à fabricação das primeiras peças. Vidal informou que atua no ramo há 20 anos, com sua fábrica em Goiânia. Mas como a comercialização das suas peças é voltada 100% para Rondônia, resolveu se instalar no Estado, no intuito de fomentar a economia local, aumentando o número de postos de trabalho. Atualmente a confecção é o segundo setor que mais absorve mão de obra intensiva, ficando atrás somente da construção civil.

KAJURU NÃO ACEITA CRÍTICAS, OFENDE ELEITORES E PODE RESPONDER POR FALTA DE DECORO PARLAMENTAR

Ele se faz de louco para passar, o mais incólume possível, pelas crises e pelas críticas. Mas não come cocô e nem rasga dinheiro. Portanto, é um louco malandro. Só que, dessa vez, pode se dar muito mal. O senador Jorge Kajuru, que para se eleger chamava seus eleitores de “meus patrões”, num discurso populista, não admite ser criticado. Depois de falar publicamente (embora o voto seja secreto), que votou em Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, como agradecimento por ter recebido favores pessoais do amigo reeleito para o cargo, Kajuru recebeu uma chuva de críticas, algumas com ataques duríssimos, vindos de eleitores seus, que não concordavam que seu senador votasse a favor do governista e não com o de oposição ao atual governo. Mais de 90 mil pessoas que se dizem eleitores de Kajuru, foram às redes sociais para atacá-lo, alguns com virulência verbal. Numa entrevista para um Pod Cast, que viralizou no TikTok, o senador/jornalista chamou seus eleitores/detratores de vários palavrões e mandou que todos os que estão protestando contra ele, vão se f… (isso mesmo, o palavrão que todos conhecem)! Se fosse bolsonarista, a essas alturas, ele já estaria sendo crucificado pela mídia. Mas como é governista…O problema é que Kajuru poderá ter que responder por falta de decoro parlamentar e até perder seu mandato, pela grosseria e palavreado chulo que usou contra seus eleitores. Os que o elegeram e estão arrependidos, esperam que isso ocorra…

BAROFALDI ABRE MÃO DA POLÍTICA, PARA CONTINUAR LIDERANDO UM GRUPO DE EMPRESAS DE SUCESSO NA NOSSA ECONOMIA

Não é a primeira vez. Não será a última. Há muitos anos, quando chegam os períodos pré-eleitorais, aparece em conversas dos bastidores da política, o nome de um dos mais bem sucedidos empresários de Rondônia, entre os que poderiam enriquecer a vida pública do Estado, caso decidisse dela participar. E há anos Adélio Barofaldi tem preferido se manter exatamente onde está: à frente de um grupo vitorioso de empresas, que amplia seus negócios em diferentes setores, sempre com sucesso, crescendo, apoiando o crescimento econômico rondoniense, participando ativamente de várias ações de cunho social, que beneficiam milhares de pessoas e, mais ainda, proporcionando cada vez mais empregos. O líder empresarial, questionado sobre uma eventual participação, por exemplo, em uma disputa pela Prefeitura de Porto Velho, já que seu nome tem sido citado em rodas onde o tema é a sucessão municipal, responde que não há chance de que isso possa acontecer. “Estou muito presente nos negócios da família”, chegou a comentar. Certamente foi modesto, na medida em que seus negócios já extrapolam a empresa familiar, para se transformar num pacote de proporções significativas em diferentes setores da economia, incluindo-se aí, presença importante no agronegócio, na geração de energia, no comércio de veículos, entre vários empreendimentos. Negócios sim, política não! Adélio Barofaldi, opta por dar sua importante contribuição à sociedade rondoniense liderando empresas!

SEGURANÇA PÚBLICA DÁ RESPOSTA RÁPIDA E PRENDE MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA QUE ATACARAM PRÉDIO DA POLÍCIA

Foi uma resposta rápida e eficiente. Os criminosos que atacaram a tiros uma guarita de segurança no Condomínio Porto Madero e, pouco depois atiraram contra o prédio da Unidade de Segurança Pública (Unisp) na zona leste da Capital, foram descobertos e presos. O mandante, membro de uma facção criminosas, destas que pretendem dominar áreas de conjuntos habitacionais populares, foi identificado e está foragido. Menos de 96 horas depois dos ataques, a eficiente polícia rondoniense esclareceu os dois casos, prendeu os envolvidos, pediu a prisão de todos e foi atendida pela Justiça.

O secretário de segurança, Coronel Vital, deixou claro, desde que assumiu o comando da área, que a polícia não permitirá a expansão das atividades das facções criminosas e que o combate a elas será intenso e sem tréguas. Aliás, foi o que confirmou a diretora adjunta da Polícia Civil em Rondônia, Alessandra Paraguassu, ao afirmar que “a Segurança Pública de Rondônia não permitirá ser afrontada por quem quer que seja”. Há muito tempo, grupos criminosos se dividiram em facções, comandadas de dentro dos presídios e, uma das metas principais é dominar os conjuntos habitacionais mais pobres da Capital. A estrutura de segurança pública começou a atacar o problema com força nos últimos meses e os resultados positivos já apareceram.

O ARTICULADOR QUE VENCEU PELO DIÁLOGO: CHEFE DA CASA CIVIL É ELOGIADO NA MAIORIA DOS DISCURSOS DOS DEPUTADOS

Na longa solenidade de posse dos novos deputados estaduais e escolha das novas Mesas Diretoras para os próximos dois biênios, um fato em comum a quase todos os parlamentares chamou a atenção. Depois do governador Marcos Rocha, o personagem do Executivo que recebeu mais citações e agradecimentos, em inúmeros discursos, foi o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, considerado um grande articulador político e responsável direito pelo clima de paz e harmonia que tem sido observado entre os dois poderes. Tanto o presidente eleito Marcelo Cruz quanto o ex-presidente Alex Redano, além de pelo menos outros 15 parlamentares, fizeram questão de destacar a presença de Júnior no evento e de agradecer pela forma como ele se relaciona com os parlamentares. É notória a boa relação criada entre a maioria dos deputados, para não se exagerar na unanimidade, entre o Chefe da Casa Civil e todos os que compõem o Legislativo estadual. Visto com olhos atravessados e desconfiados, quando foi escolhido para o posto por Marcos Rocha, aos poucos Júnior foi conquistando seu espaço, abrindo caminhos pelo diálogo e fortalecendo sua posição no governo. Na área política, é hoje reconhecido como personagem vital para que o Governo respire aliviado, na sua relação sempre tão complexa, com o Parlamento. Júnior venceu!

PERGUNTINHA

Lançada por decreto em 2010, mas tendo começado a circular mesmo apenas em 2021, em plena pandemia, a nota de 200 reais continua um grande mistério para a maioria dos brasileiros. Neste tempo todo, quantos de nós, pobres mortais, já pegamos uma delas na mão?