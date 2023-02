Descubra de uma vez por todas qual é a melhor estratégia para aplicar em cassinos online e ter uma jornada tranquila e lucrativa.

A grande maioria dos jogadores inseridos no mercado de cassinos online já deve ter se deparado com dezenas de estratégias mirabolantes que prometem ganhos surreais com investimento mínimo ou qualquer outro tipo de vantagem clara sem muito esforço, já que este tipo de conteúdo é o que mais engaja dentro deste mercado, com tantos jogadores procurando formas de pegar atalhos até os resultados.

É esta procura incessante por atalhos que acaba levando muitos jogadores até o fracasso, perdendo todo o seu investimento e se tornando mais um ressentido com as plataformas de cassino online, o que acaba diminuindo a boa reputação que este mercado poderia ter se não fossem as reclamações deste nível ou as plataformas mal-intencionadas que estão presentes no mercado.

Mas, a grande verdade é que não existe resposta absoluta para uma boa atuação em jogos de cassino online, porém, é possível sim ter resultados interessantes neste mercado, de uma forma diferente do que a grande maioria procura e com um bom esforço do jogador, é o que os jogadores profissionais fazem e é isso que veremos neste artigo.

Melhor estratégia de jogo para cassino online

Quando se pensa em um cassino, logo vem a mente da grande maioria dos apaixonados por jogos de cassino os grandes prêmios que são ganhos de uma hora para outra, ou as jogadas que podem decidir o valor de prêmio que não é ganho em uma vida inteira sendo levada em poucos segundos pelo jogador.

Mas, este tipo de perspectiva sempre desgasta o jogador que quer criar uma jornada lucrativa e tranquila em cassinos online, ainda mais por criarem uma grande expectativa que podem atrapalhá-los durante esta caminhada. É claro que alguns jogos de cassino podem entregar prêmios milionários para um jogador, como é o exemplo dos milhares de jogos com jackpots que podem ser encontrados neste mercado, como o Mega Moolah.

Mas, de acordo com os jogadores profissionais, a melhor estratégia de jogo em cassinos online é a de longo prazo. O que significa isso? É o tipo de estratégia em que o jogador toma decisões e faz apostas apoiado no princípio de que precisa controlar o nível de riscos para ter ganhos menores, mas que sejam consistentes e, com um bom tempo em sua jornada de cassino online, terá uma média superior ao jogador emocionado que aposta grandes quantias.

Este tipo de estratégia se encaixa melhor no perfil conservador de jogador, mas, nem todas as decisões são feitas de forma conservadora, muitos profissionais apontam que deve haver equilíbrio. De forma que o jogador saiba quando deve apostar mais alto e correr riscos e quando manter a sua jornada de forma mais segura para manter os seus ganhos menores, mas, consistentes.

E para isso, o jogador deve seguir algumas dicas básicas como:

Saiba escolher seus jogos

Este é um ponto importante da jornada, sabemos bem que alguns jogos podem oferecer maiores riscos e, também, maiores recompensa, enquanto outros jogos podem oferecer menores riscos e, também, recompensas menores. Mas, existe um outro aspecto que não pode ser deixado de lado pelo jogador, que é a margem da casa dentro destes jogos.

Isso mesmo, nos jogos de cassino online, alguns possuem uma grande margem da casa embutido e outros possuem uma margem menor, o que pode ser aproveitado da maneira certa. Neste caso, os slots são a melhor escolha, já que a margem das casas fica entre 1% a 3%, dependendo do slot, enquanto em outros jogos tradicionais esta margem pode chegar a 10%, diminuindo as chances do jogador.

Utilize os bônus e promoções

Uma bela forma de melhorar as suas chances de jogador dentro de um cassino online, é aproveitando os bônus e promoções oferecidos. No mercado atual, praticamente todos os cassinos online oferecem bônus e promoções, como uma ferramenta para atrair e fidelizar novos jogadores, se destacando de suas concorrentes em um mercado altamente competitivo.

A grande dica aqui é avaliar as condições de uso que cada uma destas plataformas define, já que, muitas vezes, estas condições podem inviabilizar a utilização do bônus.

Escolha métodos de pagamento acessíveis

Pode parecer exagero, mas a escolha de um método de pagamento pouco acessível pode diluir os ganhos de um jogador a ponto de fazer muita diferença a longo prazo. Então, é preciso escolher uma opção de pagamento que seja simples de se utilizar, não tenha tarifas e taxas e que possa efetivar as transações o mais rápido possível, para que o jogador não perca tempo e dinheiro.

A melhor opção sendo oferecida neste mercado atualmente é o PIX.