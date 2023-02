Quem precisa atravessar a fronteira estadual entre Mato Grosso e Rondônia saindo ou entrando por Vilhena já sabe que no ponto onde está instalada a barreira fiscal terá de enfrentar problemas.

O lugar é tomado por lama, buracos e total falta de estrutura, situação que é ainda mais vexaminosa por ser histórica: o abandono é permanente desde sempre.

E, na verdade, dado ao fim para o qual serve, que é justamente atestar notas fiscais de entrada e saída de veículos de cargas para fins tributários, ou seja, para arrecadar recursos públicos que deveram retornar ao contribuinte sob a forma de investimentos em melhorias, que a situação se mostra ainda mais contraditória.

O problema, apesar de afetar aos dois estados, é de responsabilidade do Mato Grosso, por onde o acesso é mais complicado, e cria dificuldades e despesas extras com manutenção de veículos aos trabalhadores e empresários do transporte de vários pontos do país afora que circulam pela estrada.

