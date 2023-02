Na abertura do ano letivo da rede municipal de ensino de Colorado do Oeste (RO), o Sicoob Fronteiras lançou o projeto “Financinhas nas Escolas”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo é promover a educação financeira, por meio de livros infantis que ensinam crianças a administrar o dinheiro.

Os livros em questão fazem parte da Coleção Financinhas, idealizada pelo Instituto Sicoob, e voltada para crianças do Ensino Fundamental, de 6 a 12 anos. Ao lançar o projeto em Colorado do Oeste, o objetivo do Sicoob Fronteiras é contribuir para que os alunos se tornem adultos mais conscientes e capazes de fazer melhores escolhas com relação ao uso do dinheiro.

“Os professores vão ter a possibilidade de desenvolver esse projeto, focado na educação financeira, tendo como base o material que eles recebem do instituto Sicoob, o Guia Pedagógico, Guia Metodológico e o Guia da Cidadania Financeira. Todo o projeto é desenvolvido tendo como base a Coleção Financinhas”, destaca Heitor Ferreira Gomes, assessor de Investimento Social e Estratégico do Sicoob Fronteiras.

Além dos livros, o Instituto Sicoob também oferece um plano de ensino e orientações para os professores do Ensino Fundamental realizarem atividades com as crianças em sala de aula. Entre as lições que as crianças aprendem estão a importância de poupar por meio da comparação entre desejo e necessidade, como evitar o consumo compulsivo, meios de gerar renda e sustentabilidade, a importância do orçamento e o conceito de que nem sempre o produto mais barato é a melhor opção. Os livrinhos acompanham atividades práticas e materiais lúdicos.

Em parceria com a secretaria municipal de Educação de Colorado do Oeste, o Sicoob Fronteiras espera atender durante todo o ano de 2023, oito escolas, 22 turmas e aproximadamente 500 alunos. Ao todo, 22 professores terão acesso a uma trilha online, onde serão apresentados as etapas do projeto, objetivos e ações. Durante um workshop, os educadores irão estruturar todo o plano de ação para 2023.

“O projeto é muito importante, pois hoje vivemos em um mundo totalmente diferente, digitalizado, na palma da mão. As crianças precisam, desde cedo, ter noção de valores, custos e do gerenciamento das finanças e esse projeto traz um reflexo muito grande, a longo prazo. Daqui 10, 15 anos, esses jovens serão os novos empreendedores, trabalhadores, e vão poder chegar nessa etapa com uma base sólida para o gerenciamento da sua vida financeira”, ressalta Ivan Dutra, Gerente da Agência do Sicoob Fronteiras em Colorado do Oeste.

Para a Diretora do Departamento Pedagógico da secretaria de Educação do município, Valdiceia Balbinot, a parceria com o Sicoob Fronteiras chega em um excelente momento.

“A Base Nacional Comum Curricular definiu como obrigatória a educação financeira nos currículos educacionais da Educação Básica em escolas públicas e privadas do Brasil. Essa parceria com o Sicoob vai fortalecer o desenvolvimento da Educação Financeira nas escolas, atendendo os alunos do Ensino Fundamental. O prefeito municipal, José Ribamar, e a assessora de Educação, Elizângela Lima, agradecem bastante a parceria do Sicoob Fronteiras no desenvolvimento deste Projeto”, finalizou.