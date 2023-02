O dirigente esportivo José Natal Jacob Pimenta, o conhecido Natalzinho, confirmou ao Extra de Rondônia que pretende se filiar ao Partido dos Trabalhadores.

Sobre o boato de que ele teria o interesse de assumir a presidência do diretório local do PT, Natalzinho desmente. “Não tenho essa intenção. Quero apenas estar no grupo e respeito a diretoria atual, só quero contribuir”, afirma.

Ele garante, ainda, que o convite para entrar na legenda teria o aval da deputada estadual Cláudia de Jesus, única parlamentar petista na atual legislatura da Assembleia Legislativa. “Vou me filiar quando a deputada fizer uma visita, já agendada, ao Cone Sul”, esclarece.

A futura filiação causa surpresa. Afinal, Natalzinho sempre esteve ligado ao grupo liderado por Melki Donadon, considerado um político de direita. O esportista também foi vice-presidente do diretório local do Partido Liberal.

“Eu era do PL de antes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Votei no Lula, porque não concordei em quase nada com a atuação de Bolsonaro enquanto governante do País, mesmo eu tendo sido do partido dele. Acredito que o PT seja um novo caminho pra mim, porque eu gosto da democracia”, explica.

Nesta terça-feira, 7, o PT realiza em Vilhena um evento para comemorar os 43 anos de sua fundação. Será às 19h no campus da UNIR. São aguardadas lideranças locais e estaduais, além de simpatizantes e militantes da legenda.

Em Rondônia, o PT busca se reorganizar estrategicamente e ganhar mais força. Trata-se do único estado brasileiro em que Lula não venceu em sequer um município. “Tudo é questão de tempo. Vamos contribuir para o crescimento do partido, apostando que o nosso presidente Lula faça um bom governo, e que isso reflita aqui também”, encerra Natalzinho.