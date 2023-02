A volta às aulas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está prevista para o mês de fevereiro, conforme calendário de cada unidade.

No dia 6 de fevereiro foi o início das aulas em 5 Campus: Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Porto Velho Zona Norte e São Miguel do Guaporé. E parcialmente, em 6/2, voltam às aulas em mais 2 Campus, já que é data de início do Campus Vilhena para os cursos de graduação e (primeiro dia de orientação para receber os novos estudantes dos cursos integrados) para os segundos e terceiros anos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio; e também para os cursos técnicos subsequentes do Campus Porto Velho Calama.

Nesta terça, 7 de fevereiro, no Campus Vilhena será a vez de receber para o início do ano letivo todos os alunos (primeiros, segundos e terceiros). Ainda no mesmo dia é marcada a volta às aulas do Campus Cacoal.

No dia 8 de fevereiro, o Campus Porto Velho Calama tem retorno das aulas dos demais alunos, que cursam os técnicos integrados ao ensino médio e as graduações.

Mesma data (8/2) de volta às aulas no Campus Ji-Paraná.

E no Campus Ariquemes, o ano letivo de 2023 inicia dia 13/2.