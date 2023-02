A cerimônia de posse da nova Diretoria Executiva do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae em Rondônia aconteceu nesta sexta-feira (3) na sede da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia (Ameron) e contou com a presença de diversas autoridades. Na ocasião também foram empossados os novos membros do Conselho Fiscal do Sebrae para a gestão de 2023/2026.

O evento contou com a presença do vice-governador do estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves. “Nos focamos muito no fortalecimento das micro e pequenas empresas, mas agora vamos estar ainda mais alinhados com a nova diretoria do Sebrae. O governador Marcos Rocha já desde 2019 deu a visão e a liderança para proteger o que chamamos de ’a galinha dos ovos de ouro’, que são as empresas. Pois fortalecendo as empresas vamos ter mais empregos e mais renda para o nosso estado”, afirmou o vice-governador.

“Primeiramente quero agradecer a todos, os convidados vieram nos prestigiar e isso nos dá grande incentivo para realizarmos um grande trabalho. E essas pessoas se comprometeram a estar junto com a gente para cada vez mais levar o nosso Sebrae em Rondônia a patamares ainda maiores, que ele realmente merece. Nossa equipe técnica está trabalhando desde o início do ano, e com certeza todos teremos novidades boas por aí, podem acreditar”, explanou Darci Cerutti, presidente do CDE do Sebrae em Rondônia.

“É com grande alegria que estamos aqui celebrando esse momento de festa, onde temos vários representantes que estão confiando nessa nova administração. Eu, como superintendente, Alessandro Crispin, como diretor técnico, e o Eduardo Fumyari, como diretor administrativo financeiro, assim como nosso presidente, Darci Cerutti”, concluiu Clébio Billiany de Mattos, diretor superintendente.

“É uma satisfação e também uma responsabilidade que nós assumimos agora com o setor produtivo do estado Rondônia, em especial o micro e pequeno empreendedor. Temos certeza de que nos esforçaremos para que a gente possa fazer um grande trabalho nos próximos anos, obviamente com ajuda das instituições que compõem o Sebrae, junto com o poder público e os demais que, de alguma forma, contribuem com o setor produtivo”, afirmou Marco Kobayashi, vice-presidente do CDE.

O diretor administrativo financeiro do Sebrae em Rondônia, Eduardo Fumyari, disse que este momento é a continuidade de um trabalho que já vem sendo realizado há cerca de dez anos. “Estamos continuando um trabalho que já vem sendo feito no setor empresarial e associações comerciais. Já atuei no Sebrae nos anos de 2017/2018 como conselheiro do Conselho Deliberativo e hoje felizmente tomo posse como diretor administrativo. A nossa expectativa é muito grande, nosso principal foco é levar o resultado para o nosso pequeno e micro empreendedor, nosso produtor rural. A nossa gestão será pautada por resultados”, disse Eduardo.

Hélio Dias, que é presidente da Faperon, disse que deixa a diretoria do CDE com a sensação de dever cumprido. “Durante esse período a gente pôde fazer um trabalho que deu resultado, principalmente para o micro e pequeno negócio do estado de Rondônia, tanto urbano quanto rural. Foram destacados vários programas e vários projetos. Essa expertise o Sebrae consegue colocar para esses pequenos empreendedores que estão começando os seus negócios. Assumi em 2018 com responsabilidade e hoje saio satisfeito com os resultados do nosso trabalho”, exclamou Hélio.

O Conselho Fiscal do Sebrae também tomou posse e é constituído pelos membros titulares Daniela Godoy Lacerda, Genivaldo Gonçalves Pereira de Campos e Siárxeres Régis de Lima Neri. Os membros suplentes são Sérgio Vilhena de Mello, José Armando Bueno de Almeida e Ricardo Pianta Rodrigues da Silva.

