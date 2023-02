O Instituto Phoenix promoveu nesta terça-feira, 07, a sua mais nova sondagem com vistas à sucessão municipal de Porto Velho em 2024.

A pesquisa possui três perguntas e foi realizada com 1.201 eleitores, com o resultado já estando à disposição do público.

De acordo com a sondagem, o empresário Kazan Roriz, o Kazan da Fox, lidera a pesquisa de intenção de votos para prefeito de Porto Velho, e em segundo lugar, está a ex-deputada Mariana Carvalho (REPUBLICANOS).

Uma das perguntas avalia a atual gestão Hildon Chaves, que está no segundo mandato, mas deverá indicar e tentar eleger seu sucessor, questionando ainda qual o candidato preferido para suceder o atual prefeito, e se o eleitor votaria em um candidato do atual prefeito ou do governador.

O contratante é jornal correio continental.