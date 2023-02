A Polícia Federal (PF) e a Gerência de Inteligência Penitenciária do Estado de Rondônia (GIP/SEJUS/RO), em operação conjunta, deflagraram na manhã dessa terça feira, 7, a operação Salutis, visando desarticular plano de atentado contra a vida de servidores públicos no Cone Sul do Estado de Rondônia.

Durante levantamentos realizados no mês de dezembro foi possível identificar um novo plano orquestrado por facção criminosa para atentado contra a vida de servidores públicos no Cone Sul do Estado.

As investigações comprovaram que membros de facção teriam vindo da capital Porto Velho para o Sul do Estado, pretendendo, ainda que presos, pôr em execução plano de atentado contra a vida de agentes da segurança pública.

Apesar de presos, por meio de mensagens escritas em sublinhas de livros de literatura, esses faccionados pretendiam transmitir mensagens e comandos para fora do Sistema Prisional, para que assim fossem executados os servidores por faccionados que estão em liberdade.

Contudo, em razão de recentes movimentações desses faccionados e das mensagens interceptadas, indicando-se que possível atentado se encontrava próximo de sua execução, primando pela segurança e vida de terceiros, a Polícia Federal representou junto a Vara Criminal de Cerejeiras/RO pela realização de busca e apreensão em imóveis vinculados aos investigados, com o objetivo de angariar mais provas e cessar a atividade criminosa.

O nome da operação Salutis, também do latim Salus, faz referência à salvação, ao afastamento do perigo.