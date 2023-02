Uma denúncia levou a Polícia Militar de Rondônia (PMRO) na noite de sábado, 04, em Ariquemes, a apreender entorpecente análogo ao crack e a detenção de duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas.

A denúncia apontava que uma mulher em um carro entregaria drogas em uma residência no bairro Apoio Social para que um homem a comercializasse naquele bairro.

Na noite de sábado, a Polícia Militar foi informada que este fato estaria ocorrendo naquele momento, a equipe ao chegar ao local suspeito, notou que uma mulher já estava entrando em um automóvel e o homem retornando para a residência.

A equipe policial ao tentar contato com o suspeito, este correu para o fundo do quintal e tentou se desfazer de uma sacola. A tentativa de fuga foi interrompida e na abordagem o material encontrado com o indivíduo era uma substância semelhante ao crack. Questionado sobre a procedência da droga, o homem, de 68 anos, declarou que a mulher que acabava de sair do local havia lhe entregado de forma fiada e que ele pagaria R$ 500,00 pelo entorpecente.

Com base na informação, outra guarnição localizou a suspeita e o carro. Ela negou a acusação do homem preso com a droga. Diante dos indícios, os envolvidos foram detidos e apresentados à delegacia juntamente com a droga apreendida.