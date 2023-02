O evento aconteceu na manhã do último sábado, 4, clubes, escolinhas, ligas e convidados participaram do Seminário do Futebol de Base, abordando temas como calendário, forma de disputa e BID entre outros temas.

A noite o salão de evento do hotel Catuaí ficou totalmente ocupado com a presença de autoridades, clubes, ligas e patrocinadores do Rondoniense 2023. Compuseram a mesa os deputados Cirone Deiró e Cássio Goes, Superintendente da SEJUCEL Júnior Lopes, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cacoal Silvio Machado, representando o prefeito Adailton Fúria, representando os clubes Antônio Brito, Gerente Regional da SICRED Cléber Souza, representante da NEDEL materiais esportivos Carlito Medeiros, os vice presidentes da FFER Evaldo Silva e José Natal Jacob e o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia Heitor Costa.

Durante a fala o deputado Cirone Deiró garantiu apoio ao futebol de Rondônia, e parabenizou a FFER pelo evento “confirmo meu compromisso de continuar apoiando e incentivando todas as práticas esportivas, especialmente o futebol que desperta paixão nas torcidas de todos os cantos do Estado. Estamos na expectativa e na torcida pelo espetáculo do futebol rondoniense no campeonato estadual deste ano, parabens ao presidente da Federação, Heitor Costa, diretores, presidente dos clubes, apoiadores, patrocinadores pelo apoio aos jogadores”, citou Cirone.

O presidente da FFER agradeceu a presença de todos, “uma noite de alegria por ser bem recebido em Cacoal, pelo União Cacoalense clube muito bem organizado, ver esse espaço cheio de pessoas que acreditam no nosso trabalho me deixa muito feliz, tantas autoridades, representantes de clubes e por esses momentos que a gente se dedicam tanto ao futebol de Rondônia são muitas conquistas como agora, são duas vagas a copa do Brasil, para o campeão e o vice, Real Ariquemes na primeira divisão do feminino parceiros aqui apoiando o Rondoniense 2023 então teremos uma excelente competição muito obrigado a todos” agradeceu Heitor Costa.

Durante o Lançamento do Rondoniense 2023 clubes apresentaram camisas, uniformes dos árbitros, uniforme dos gandulas, apresentação da Taça que será entregue ao grande campeão e a bola oficial da competição. A primeira rodada do Rondoniense 2023 acontece no dia 25 de fevereiro.