Apesar do final do recesso parlamentar de virada do ano ter acontecido no último dia 1º, a rigor será nesta terça-feira, 07, que a Câmara Municipal de Vilhena começa o trabalho legislativo, com a realização da primeira sessão ordinária de 2.023.

Depois de ter passado período de cerca de seis meses no comando interino da Casa, o presidente Samir Ali (Podemos) agora está no comando do Parlamento ao longo deste segundo biênio da legislatura, e reitera seu compromisso com a população de Vilhena, com a instituição que preside e com seus colegas de Plenário, ressaltando que não medirá esforços para que a Câmara de Vereadores de Vilhena “cumpra com responsabilidade, eficácia, respeito, ética, compromisso e independência o seu dever constitucional”.

O Poder Legislativo vilhenense recomeça sua ação institucional em meio a um momento diferenciado na política administrativa local, coincidindo com o primeiro mês de uma nova gestão do Executivo, eleita ano passado em virtude de situação excepcional, o que torna a missão do Poder Público em geral ainda mais complexa, “posto termos tremenda responsabilidade acerca de decisões tomadas na esfera pública que afetam diretamente a vida do povo, por isso o momento é de muita atenção, cuidado e bom senso, mas estamos aqui preparados para cumprir nossas funções de forma digna e coerente”, garante Samir.

A sessão promete ser movimentada por vários assuntos, sendo que a situação do sistema de saúde municipal, sob intervenção diferenciada após a decretação de estado de emergência no setor deve dominar debates e pronunciamentos. Além disso devem ser tratadas outras pautas importantes, como a volta às aulas e questões relacionadas as agendas de início de ano.

Em âmbito interno, o ano começa com a necessidade de se promover alteração na composição da Mesa Diretora que acompanha o presidente, posto que o segundo-secretário eleito com Samir e seu grupo, o vereador Ademir Alves, renunciou ao posto. Para resolver a situação uma nova eleição ao cargo deverá acontecer nesta manhã.

Por outro lado, o ano marca também uma fase em que a Câmara Municipal de Vilhena promoverá ações para se integrar ainda mais à vida da comunidade, seja no âmbito institucional, seja atuando como fomentadora e articuladora de movimentos sociais e de interação.

É o caso, por exemplo, da dinamização da Escola do Legislativo, que visará elevar o nível de atuação dos servidores do Parlamento e do serviço público em geral, através da oferta de cursos de qualificação voltadas à busca de excelência no desempenho do funcionalismo.

A Câmara Municipal de Vilhena também estará na vanguarda de ações e campanha com temática de interesse público, coisa que acontece já a partir da semana que vêm, liderando a ação “Vilhena diz não às Drogas”, iniciativa que envolver diversos parceiros em atividades de prevenção ao tão grave problema social, atingindo diretamente cerca de cinco mil adolescentes com palestras do Proerd e profissionais de saúde voluntários em quase vinte estabelecimentos de ensino da cidade, entre os dias 13 e 17, fechando a campanha com um pit stop no centro da cidade em ocasião do “Dia Nacional de Combate às Drogas”, na segunda-feira 20.

Ainda em termos de perspectiva, a sede do Poder Legislativo servirá de palco para realização de eventos cívicos, atividades de ensinamento e exposições de obras de artistas e outras atividades de interesse público, assim como irá investir em melhorias estruturais com investimentos em obras e aquisição de equipamentos.

“Temos a certeza que o ano será de muito trabalho, mas com a expectativa de alcançarmos também grandes resultados, e mais uma vez reafirmo o compromisso da Câmara de Vereadores com o povo de nossa cidade, atuando na defesa intransigente dos interesses da coletividade visando sempre o bem comum. Prestigiem as nossas sessões e reivindiquem os seus direitos, buscando apoio na Casa do Povo que estará de prontidão permanente para cumprir o seu papel”, garante Samir.