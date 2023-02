Acidente envolvendo um ciclista e um motoqueiro aconteceu por volta das 17h30, desta quarta-feira, 8, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ciclista seguia em uma bicicleta cargueira com uma caixa de som pela Rua Ezequiel Cassim, quando na esquina com a Avenida Antônio Quintino Gomes, não teria percebido o motociclista que trafegava pela Antônio Quintino Gomes sentido BR-174, e ao acessar a via aconteceu a colisão.

No choque, o motociclista se arrastou por alguns metros e sofreu escoriações. Já o ciclista apresentava sangramento na cabeça, porém, estava consciente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.