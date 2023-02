A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de terça-feira, 7, realizando ronda na BR 364, próximo ao km 735, município de Porto Velho, interceptou um carregamento de cloridrato de cocaína sendo transportado por um homem, de 39 anos, que viajava em um MMC/L200 de cor cinza com diversos indícios de adulteração.

No momento da abordagem, foi observado que alguns elementos identificadores do automóvel estavam em desacordo; diante da fundada suspeita, ao inspecionar o compartimento de carga foram encontrados dois volumes, com dezenas de tabletes de cocaína.

No total, 47,64 Kg da droga ilícita foram apreendidos e encaminhados à Polícia Judiciária para destruição.

O veículo adulterado foi entregue à Autoridade Policial para procedimentos técnicos e o infrator também foi conduzido preso ao plantão, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 8.575.200,00 milhões.

A Assessoria de Imprensa da PRF em Rondônia, respondendo perguntas encaminhadas pela imprensa e também pela população esclarece:

O detido, no momento do flagrante, não estava trabalhando, não utilizava veículo institucional ou uniforme, desta forma, não cabe à PRF realizar exposição de informações sobre a vinculação profissional do infrator.

Caso persistam dúvidas, as Assessorias de Imprensa dos diversos órgãos e instituições que prestam serviço à população rondoniense têm capacidade de dirimir os questionamentos.