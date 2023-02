Mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. É essa fortuna que será aplicada em Porto Velho, equivalente, por exemplo, ao asfaltamento de 2.500 quilômetros de rodovias, só para se ter um parâmetro, ou quase uma estrada que ligasse Porto Velho ao interior de São Paulo.

Todo este dinheiro será investido, provavelmente já a partir do início do ano que vem, na implantação do novo e moderno sistema de saneamento básico da Capital, hoje uma cidade que caminha para ter cerca de meio milhão de habitantes e que só abastece metade da sua gente com água potável e pouco mais de 2 por cento de sistema de esgoto. É um projeto gigantesco, que pretende levar água e tratamento de esgoto para 100 por cento dos porto-velhenses.

Um sonho que a Capital acalenta há décadas, projeto de praticamente todos os prefeitos que passaram nos últimos mandatos e que, agora, nos últimos anos da administração de Hildon Chaves, está muito perto de se tornar realidade. A primeira etapa do megaprojeto já está na reta final, praticamente toda executada. A empresa BRK Ambiental, vencedora desta fase do projeto, já concluiu o projeto básico, com todos os estudos necessários.

A BRK, aliás, também venceu a concorrência para realização do mesmo trabalho em Maceió, Alagoas. Na Capital, como tudo foi feito antes do novo marco regulatório do saneamento no país, a empresa teve que adaptar todos os estudos iniciais a esta nova realidade. Já o fez. Em breve, a Prefeitura vai convocar uma audiência pública, para que representantes de toda a sociedade conheçam detalhes do projeto e o aprove, com as adaptações que forem necessárias.

Segundo Fabrício Jurado, secretário de governo da administração Hildon Chaves, caso tudo ocorra dentro do esperado, a Prefeitura pode abrir a licitação para as obras em si, de toda a nova estrutura de saneamento, já em meados de junho próximo. A partir daí é torcer para que tudo dê certo, para que, entre o final do ano e o início de 2024, todo o projeto comece a ser executado. Para a licitação, onde, aliás, já existem várias empresas interessadas, será vencedora a que apresentar a melhor outorga.

O que é isso? É um valor que quem vence o leilão ou licitação, paga para ter o contrato de concessão. No caso da concessão, que será por 30 anos, a previsão é de que a outorga, será próximo a 600 milhões de reais, que serão destinados aos cofres da Prefeitura, para investir onde quiser. O setor empresarial de Porto Velho (e de todo o Estado, por óbvio) está contando os dias para que toda essa dinheirama comece a entrar no mercado rondoniense. O que se espera é que a infernal burocracia, que cerca obras deste tamanho, seja superada o mais rápido possível. Dois bi e meio é só uma vez na vida!

DÍVIDAS PEQUENAS E JUROS BANCÁRIOS ABUSIVOS: 42 POR CENTO DOS BRASILEIROS ESTÃO INADIMPLENTES E COM A CORDA NO PESCOÇO

Cerca de quatro em cada dez brasileiros estão inadimplentes com suas contas. O número é de 42 por cento de consumidores que se consideraram muito endividados, segundo pesquisa do segundo semestre de 2022, segundo levantamento da empresa de inteligência analítica Boa Vista. Conforme o estudo, o percentual daqueles que avaliam estar com a corda no pescoço saltou 10 pontos percentuais em um ano. Já na comparação com os seis primeiros meses de 2022, o avanço foi de 5 pontos percentuais. Para 43 por cento dos inadimplentes, as dívidas aumentaram entre 2021 e 2022, ao mesmo tempo em que 42 por cento alegaram uma piora na situação financeira nos últimos seis meses de 2022. Em Porto Velho, o CDL/SPC também registrou aumento na inadimplência, ou seja, pessoas endividadas não estão conseguindo pagar suas contas. O aumento de um ano para o outro chegou a perto de 4 por cento. Em relação aos endividados, uma das maiores reclamações se relacionam com pequenas contas, com valores que chegam a perto de 1 mil reais, que a maioria não consegue pagar. Mas há os que sofrem com os abusivos juros bancários, verdadeiro assalto ao bolso do endividado, já que, quanto mais ele paga por empréstimos, mais parece ficar devendo. Em agosto de 2021, alguns bancos cobravam até 1 mil por cento de juros ao ano. Os juros abusivos, aliás, mereceram discurso de protesto do presidente Lula, nesta semana.

ALEXANDRE OLIVEIRA FILHO ASSUME COMUNICAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Começaram as mudanças na equipe de comando da Assembleia Legislativa. O competente jornalista Alessandro Lubiana deixa o posto. Deve assumir nova missão nos próximos dias, já que tem convite para ocupar mais um posto importante na sua vitoriosa carreira. Assume em seu lugar, como superintendente de comunicação, Alexandre Oliveira Filho, que, entre várias outras atividades, tem iniciativas comunitárias como o projeto “Criança Feliz!”, que, por um dia, promove muitas atividades educativas, em parceria com secretarias do Governo de Rondônia, além de lanches para os familiares participantes. Este evento sempre é realizado para a comunidade na zona sul. Alexandre é graduado em Gestão Pública e atua no meio político há mais de 10 anos. Já integrou, no Governo do Estado, a equipe do secretário chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, como assessor político. Atuou também no IPEM como assessor. Já no Legislativo, contribuiu assessorando o deputado Marcelo Cruz, em suas demandas em todo o Estado.

Ainda na Comunicação da ALE, o ex-deputado Edvaldo Soares continua comandando a equipe da TV Assembleia, que tem entre outros nomes importantes, o do jornalista Cícero Moura. No ano passado, o então presidente Alex Redano, também ampliou a equipe do setor de jornalismo, ao chamar concursados para suas funções, o que jamais havia acontecido, depois do início das atividades do parlamento rondoniense.

KAZAN E VINICIUS: ESTÁ COMEÇANDO A SE FORMAR UMA FORTE DOBRADINHA PARA DISPUTA DA PREFEITURA DA CAPITAL

Pode estar se criando uma dobradinha de peso para a disputa da Prefeitura de Porto Velho. O empresário Kazan Roriz, um dos mais bem sucedidos no contexto da economia de Rondônia, teve uma longa conversa, em pleno domingo, com o professor e advogado Vinicius Miguel, a quem convidou para ser seu candidato a vice, formando uma chapa bastante forte. Kazan agora é pré-candidato a Prefeito e considera Vinicius um parceiro perfeito para suas pretensões. Segundo Kazan, a conversa foi extremamente promissora e ambos têm chances reais de concretizar a aliança, para a disputa de 2024. Vinicius Miguel confirmou o encontro, elogiou Kazan por suas qualidades como empresário e o considera um bom nome para concorrer à Prefeitura. Disse, contudo, que o martelo ainda não foi batido, porque houve apenas um início de conversa, que poderá ser ampliada a partir de agora, já que há bastante tempo para isso. Afirmou ainda que tem conversado também com outras lideranças, como Lindomar Carreiro, do PSDB e com Ayrton Gurgacz, que é tio do agora ex-senador Acir Gurgacz, do PDT rondoniense. Kazan já está mobilizado para colocar seu nome na rua, quando chegar a hora e a legislação eleitoral permitir e tem certeza de que terá Vinicius Miguel ao seu lado. O empresário ainda não definiu o partido pelo qual concorrerá, porque está analisando os convites que tem recebido. Vinicius continua filiado ao PSB, presidido, no Estado, pelo ex-deputado federal Mauro Nazif.

DE DENTRO DOS PRESÍDIOS (DE NOVO!) FACÇÕES PREPARAVAM O ASSASSINATO DE POLICIAIS

Como (quase) sempre acontece, todo o planejamento, a organização e mobilização de forças saíram de dentro dos presídios. Novamente, das cadeias de Porto Velho. O plano, muito bem traçado, era objetivo: ex-presos ou soltos provisoriamente, deveria matar agentes penitenciários, chamados agora de policiais penais. Os bandidos que organizavam os ataques, membros das famigeradas facções criminosas, que dominam nossos presídios (como o fazem em todas as cadeias do país) não tiveram nem o cuidado de fazerem tudo tão sigilosamente, que ninguém descobrisse o plano tenebroso. Mandavam mensagens, enviavam códigos ou até falavam claramente sobre a morte dos policiais que, é claro, o assunto acabou caindo nos ouvidos de investigadores. A Polícia Federal foi acionada e agiu um Vilhena, onde os crimes deveriam ser cometidos. Ações preventivas foram realizadas, não só na principal cidade do Cone Sul, como também em Cerejeiras e Colorado do Oeste. Vários envolvidos no plano foram descobertos. Os que já estavam na cadeia, lá ficarão. Os outros, estão indo para lá ou irão em breve. É cada vez mais comum policiais penais serem assassinados, por fazerem cumprir a lei dentro dos presídios. Os de Vilhena escaparam por pouco!

MARCOLA PODE VOLTAR? BRASÍLIA QUER QUE ELE SEJA TRANSFERIDO O MAIS BREVE POSSÍVEL, PELOS RISCOS QUE REPRESENTA

Marcola passou 10 meses na Penitenciária de Segurança Máxima de Porto Velho, o famoso Presídio Federal, localizado a cerca de quilômetros do centro da Capital. Um grande risco, porque abrigar o comandante em chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) é sempre assustador, porque onde ele está preso, seus cabos, amigos e membros do grupo estão por perto. Mas há risco de que ele possa até voltar para cá. Mal chegou a Brasília, dias atrás e já há pressão de todos os lados para que Marcola seja transferido de novo. Marcola veio para Porto Velho, transferido de Brasília, porque por lá havia sido descoberto um audacioso plano para tirá-lo da prisão. Em Brasília, o secretário de segurança, Sandro Avelar, diz que há grande perigo, na medida em que, afirma, uma verdadeira célula criminosa se forma no entorno do local onde ele está preso, trazendo riscos a toda a coletividade. Mais ainda, tem destacado Avelar, há a proximidade com o Palácio do Governo e o Congresso Nacional, entre outras sedes, que poderiam se tornar alvos dos criminosos. A verdade é mais complexa: nenhuma cidade brasileira gostaria de sediar presídios federais, como Porto Velho, por exemplo, já que eles recebem os piores criminosos, que chegam com todas as ameaças que tornam estas áreas, atrativas para o mundo do crime e, principalmente, das facções criminosas.

VEM AÍ A VOLTA DE UMA ESTATAL COM OBESIDADE MÓRBIDA, CHEIA DE “CUMPANHEIROS” E CHEIA DE INEFICIÊNCIA?

Pode-se dizer tudo de negativo sobre o presidente Lula, menos do que ele tenha deixado de cumprir o que iria fazer, caso eleito. No poder, está fazendo o que disse que faria. Como, por exemplo, reverter a questão das privatizações. Prometeu e quer cumprir. Inclusive a da Eletrobras, certamente a mais bem sucedida privatização até agora, no país, porque tirou das costas do contribuinte uma empresa recheada de “cumpanheiros” cargos e carguinhos, altos salários e a ineficiência que todo o país conhece muito bem. A tática é clara: primeiro desacreditar o processo de entrega para a iniciativa privada, para depois tentar tomar conta de novo, na marra, causando aquele atraso no setor que se pode prever, claramente, como, aliás, haverá uma triste volta ao passado em várias áreas do nosso pobre Brasil. Dentro da estratégia a que propôs, neste contexto, Lula criticou duramente a privatização da antiga estatal, usando adjetivos como “errática”, “lesa-pátria” e “quase que uma bandidagem”. Certamente o palavreado escolhido a dedo será repetido, como é tática de Lula e seus apoiadores, até que pareça uma verdade. Ele avisou que pedirá a revisão dos termos e efeitos da desestatização da empresa. Pobres de nós Pobre do nosso país!

ESTADO E CAPITAL LEVAM PARA AS ESCOLAS QUASE 250 MIL CRIANÇAS E ADOLESCENTES, TODOS COM AULAS PRESENCIAIS

Somando-se apenas o total de alunos das escolas estaduais e das municipais apenas de Porto Velho, quase 250 mil crianças e adolescentes rondonienses estão de volta aos bancos escolares, na abertura do ano letivo. As aulas no Estado começaram na segunda-feira e as na Capital abrem nesta quarta. São mais de 200 mil estudantes nas 406 escolas estaduais e outros mais de 43 mil nas 141 municipais. Mais de 16 mil voltam em Ji-Paraná e outras 10 mil em Ariquemes, apenas para dar alguns exemplos. Tanto em nível de Estado como na Capital, o transporte escolar estará com muito melhores condições neste ano. Para não deixar mais as crianças da zona ribeirinha sem ter como ir às aulas, o Governo rondoniense, via Seduc, fez contrato emergencial para contratação de 83 barcos, que serão distribuídas por diferentes municípios e regiões, há longo tempo sem transporte fluvial. Perto de 500 crianças serão transportadas pelos rios até sias escolas. Já em Porto Velho, entre outras melhorias, a Prefeitura anunciou investimento de mais de 29 milhões para melhorias na estrutura das escolas. A volta às aulas está acontecendo em todos os 52 municípios rondonienses, todos com aulas 100 por cento presenciais, depois de dois anos duros da pandemia, que afetou o ensino não só em Rondônia, mas também em todo o país.

PERGUNTINHA

O que você, torcedor do Flamengo, achou do fracasso do seu time milionário, que perdeu para uma equipe do futebol africano e caiu fora do Mundial de Clubes já na estreia, deixando os clubes brasileiros há dez anos sem este título?