A Sicoob Credisul tem conquistado marcas importantes ao longo de seus 22 anos. A mais recente foi a entrega de R$ 263 milhões em resultados no último ano.

Outro momento significativo foi a chegada aos R$ 5,5 bilhões em ativos administrados; R$ 4,18 bilhões em carteira de crédito; R$ 2,92 bilhões em depósitos totais; e a adesão de mais de 94 mil cooperados. No dia, 30 de dezembro, a Sicoob Credisul realizou ainda o pagamento R$ 36 milhões dos juros sobre o Capital Social de seus associados, com remuneração de 100% da taxa Selic.

Leia aqui: Sicoob Credisul realiza pagamento de R$ 36 milhões de Juros ao Capital Social para cooperados

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, atribui os resultados à eficiência e ao comprometimento de toda a equipe. “A principal característica da Sicoob Credisul é o índice de eficiência elevado. Nossas equipes produzem bastante e nossas despesas são rigidamente controladas. Outra coisa que contribuiu com nosso resultado foi o cenário econômico favorável ao cooperativismo. Em 2023, continuaremos a trabalhar para atender o cooperado em todas as suas necessidades e da melhor maneira possível”.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, já é esperado que em todos os anos a cooperativa rentabilize seus cooperados com excelentes resultados. “Isso é consequência de um bom planejamento, compromisso de manter o índice de eficiência administrativa controlado, de emprestar com responsabilidade, alavancar um pouco mais da carteira de crédito e produzir receita de produtos e serviços. Quando fechamos o resultado percebemos que tínhamos acertado na estratégia. Esses R$ 263 milhões representa mais de 30% da rentabilidade sobre o nosso patrimônio líquido. Agora vamos estruturar toda a incorporação que fizemos recentemente no Acre, entregar o Hospital Cooperar e instalar um centro de inovação tecnológica na Escola e Faculdade Favoo. Não nos falta projetos e trabalho”.

Consolidada no mercado financeiro, a Sicoob Credisul é a maior cooperativa de crédito da região Norte, ocupando o 5º lugar do ranking de cooperativas do Sistema Sicoob. Seus diferenciais são a oferta de crédito acessível e com menores taxas para empresas e pessoas físicas, um variado portfólio de produtos e serviços, e o desenvolvimento de ações e projetos sociais nas comunidades em que está presente, reconhecidos com o selo do Instituto Sicoob.

A Sicoob Credisul possui hoje 47 agências, distribuídas em 37 cidades nos estados Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. Recentemente a cooperativa, fez sua quinta incorporação, com a Sicoob Acre, e ampliou a sua presença na Região Norte. Para mais notícias sobre a cooperativa acesse https://www.sicoob.com. br.