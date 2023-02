O Secretário Municipal de Saúde de Alto Paraíso, Rodrigo Queiroz, compareceu em Sessão Extraordinária realizada pela Câmara de Vereadores na última terça-feira, 7, ocasião em que vários projetos relacionados à pasta que comanda foram aprovados.

Entre essas iniciativas Rodrigo destacou o PL que trata da liberação de recursos oriundos de superávit financeiro da secretaria, no valor de mais de oito milhões de reais, verbas que serão fundamentais para investimentos de monta no setor.

Segundo o secretário, tal conquista se deve ao trabalho responsável e competente de toda a administração municipal, efetuado com total apoio e confiança por parte do prefeito João Pavan, tendo ainda suporte do vice-prefeito Everaldo Gabaldo e o respaldo de todos os vereadores de Alto Paraíso.

“Essa união de esforços em torno de um projeto administrativo que tenha como fim proporcionar o bem-estar de nossa população e as melhorias nos serviços prestados à comunidade tem sido a chave do bom desempenho dessa gestão, mas faz-se necessário frisar aqui o apoio desta Câmara de Vereadores, que se mostra unida e comprometida com a busca de soluções às demandas de nosso Município”, disse Queiroz na sessão no momento em que lhe foi dada a palavra.

Agradecendo o apoio do Legislativo e a autonomia dada pelo prefeito às suas ações, Rodrigo enumerou os investimentos que irão resultar das verbas relativas ao projeto aprovado. “Esses oito milhões de reais serão aplicados na modernização de nossa frota de veículos e em várias construções de imóveis para estruturar de vez a nossa secretaria”, afirmou.

Para a frota, a meta é adquirir três ambulâncias, uma van, motocicletas para Agentes Comunitários de Saúde, uma caminhonete e um utilitário. Já com relação a investimentos em estrutura o secretário pretende construir os prédios do Laboratório Municipal, Lavanderia, UBS Urbana, Centro e Abastecimento Farmacêutico e a Farmácia Municipal.

Finalizando, ele destacou que a saúde de Alto Paraíso vem avançando e superando as dificuldades encontradas na primeira metade do mandato, e que graças a uma política de austeridade e zelo com os recursos públicos, aliados ao alto nível de compromisso do funcionalismo de gestores, “estamos conseguindo melhorar todos os nossos indicadores e proporcionar serviços cada vez melhores ao nosso povo”.