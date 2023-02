Em Vilhena, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência, onde informação dava conta que um homem estava no meio da rua em surto psicótico, e com pedras ameaçava as pessoas.

Com isso, uma guarnição estava em deslocamento, quando na Avenida Curitiba com a Avenida 1511, encontraram o suspeito que estava alterado, nervoso e desorientado.

O homem, ao perceber a aproximação da guarnição começou a atirar pedras em direção a viatura, sendo que uma delas acertou a lateral direita superior, danificando a câmera de monitoramento do veículo. Após atingir a viatura, o suspeito saiu correndo e entrou em sua casa Avenida Curitiba.

Contudo, no local uma mulher se apresentou como sendo a mãe do homem e disse que ele sofre de problemas psicológicos e que hoje teve um surto.

A mãe do rapaz permitiu que a polícia entrasse na casa para detê-lo, haja vista, que ele estava colocando sua vida em risco e a vida de terceiros.

No momento que os militares entraram no imóvel, o homem estava na cozinha, ele retirou a mangueira de uma botija de gás e com um isqueiro mão ameaçava os policias dizendo: “se vocês chegarem perto vou colocar fogo em todo mundo”.

Entretanto, após uma longa negociação o rapaz pediu que fosse chamado a sua mãe, no qual ao chegar na cozinha, ele pedeu para ela segurar a mangueira do gás. Todavia, os PMs não permitiram que ela fizesse o que ele estava pedindo.

Porém, os militares recomeçaram uma nova negociação com o rapaz e após um longo perido de conversa, ele se entregou. O homem foi conduzido à delegacia para registro da ocorrência.

Contudo, na cela que ele estava teve um novo surto e arrancou alguns pedaços de chapa de alumínio, começou a gritar e bater as chapas nas paredes e grades da cela, sendo necessário a intervenção dos policias para que ele não se machucasse.