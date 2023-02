Nove dias depois de tomar posse como senador da República, Jaime Bagattoli (PL) participou nesta sexta-feira, 10, em Vilhena, da reinauguração da UTI Neonatal e da reforma do Instituto do Rim.

O senador fez um breve discurso e surpreendeu ao pregar que “os palanques precisam ser desmontados”.

Considerado político de extrema direita por liderar a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, Jaime Bagattoli disse na solenidade que, após assumir o poder, vê que não é o momento de “pensar em esquerda, direita ou centro. Mas, sim, olhar para o horizonte”.

O político vilhenense também falou que sua atuação não se restringirá às sete cidades do Cone Sul. Mas que quer atuar a favor de todos, os 52 municípios, que compõem Rondônia. “Eu não apoiei o atual governador, Marcos Rocha (União), mas as eleições terminaram”, garantiu.

COMPROMISSOS

As inaugurações ocorridas nesta manhã contaram com outras presenças ilustres, ao lado do prefeito Delegado Flori (PODE). Um dos destaques foi o deputado federal Fernando Máximo (União), ex-secretário estadual de Saúde.

Máximo fez uma série de promessas. Fez compromisso, por exemplo, de articular a instalação do SAMU no município e liberar R$ 7 milhões necessários para equipar o Hospital Regional de Vilhena com a ressonância magnética.