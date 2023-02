No final da tarde desta terça-feira, 10, um morador da Rua Claudio Coutinho, no bairro 5º Bec, em Vilhena, enviou um vídeo para a redação do Extra de Rondônia, onde mostra um galho de árvore quebrado em cima da rede de alta tensão, no qual está prestes a provocar um curto-circuito.

De acordo com o morador, um vendaval quebrou galhos de uma árvore, no qual estão sobre a fiação e falta pouco para provocar um curto e deixar o bairro sem energia.

O morador diz que entrou em contato por diversas vezes com a Energisa via aplicativo, mas sempre a mesma coisa, que irão resolver, porém nenhuma providência foi tomada até o momento.

>>>Vídeo:

https://