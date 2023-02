Em um passo de união para o avanço da Saúde no Município de Vilhena, o prefeito Flori Cordeiro, junto com as autoridades de todo o Estado realizaram a reabertura da Maternidade e Unidade Neonatal em Vilhena.

Encontro também anunciou a reabertura do Instituto do Rim. Prédios já estão aptos para funcionamento e atendimento à população. Todas as fotos da cerimônia estão disponíveis em: https://bit.ly/NeonatalVilhena.

Estiveram presentes no evento, o prefeito de Vilhena Flori Cordeiro, o vice Aparecido Donadoni, o senador Jaime Bagattoli, o deputado federal Fernando Máximo, o deputado estadual Affonso Cândido, o secretário municipal de Saúde Richael Costa, a diretora do Hospital Regional Rebeca Zorek, o presidente da Santa Casa de Chavantes Anis Ghattás, o secretário de Estado da Saúde Jefferson Rocha, o diretor da Justiça Federal Diego Toldo, o representante da defensoria pública Rafael Gonçalves, o comandante regional da PM/RO Diego Carvalho, os vereadores Dhonatan Pagani, Zeca da Discolândia, Zezinho da Diságua, Nica Cabo João, Sargento Damassa, Zé Duda, Wilson Tabalipa, Pedrinho Sanches, além de servidores, secretários municipais e da população presente.

Flori Cordeiro, prefeito de Vilhena, aponta que a medida corajosa foi necessária para alavancar o município. “Sou um homem comum, que possuo um espírito guerreiro, e que não vou me acomodar, seguirei fazendo o meu melhor para que a população de Vilhena tenha um atendimento à altura da nossa cidade. Agradeço também às corajosas doutoras Angélica Domingues de Oliveira e Elaine Domingues Ferreira, servidoras que colaboraram conosco neste grandioso projeto para colocarmos esta unidade em funcionamento”, destaca o prefeito.

O deputado federal Fernando Máximo, lembra que Vilhena é uma das poucas cidades do Estado a contar com uma Neonatal. “O solo vilhenense conta agora com uma Neonatal em funcionamento, sendo apenas a terceira cidade de Rondônia a ter este espaço. Tínhamos apenas em Porto Velho e Ouro Preto, e graças ao Flori e sua equipe, hoje este prédio será fundamental em casos de internação para recém-nascidos prematuros, crianças que correm risco de vida e necessitam de cuidados durante todo o dia. Um avanço para a Saúde que está marcado na história desta cidade”, finalizou o deputado.

O senador Jaime Bagattoli, reitera que este atendimento evitará novos deslocamentos. “Volto a Vilhena como senador eleito pelo povo, e temos esta excepcional notícia, um passo jamais dado. Há alguns meses, meu neto precisou deste atendimento, e tivemos que nos deslocar até Ouro Preto, e agora poderemos tratar quem precisa aqui. Prefeito Flori pode contar comigo, minhas raízes são desta cidade, e darei o meu melhor por esta terra”, concluiu o senador.

Anis Ghattás enfatiza que esta etapa precisa da colaboração de toda a comunidade. “Infelizmente algumas pessoas maldosas, que não gostam de ver Vilhena evoluindo, inventaram muitas coisas, espalharam mentiras, mas nós rebatemos isto com trabalho, o que estamos fazendo, são as primeiras ações de muitas que mudarão a Saúde de Vilhena. Vamos reorganizar todo o sistema, e tudo irá funcionar da melhor forma. Esta é uma união de uma cidade inteira para uma Saúde melhor”, finalizou Anis Ghattás.

O vice-presidente da Câmara de Vereadores, Dhonatan Pagani, destaca que este prédio salvará vidas. “Recentemente acompanhei um caso de uma mãe que perdeu seu filho, pois não tínhamos este atendimento especializado na cidade. Graças ao Flori e a equipe da Santa Casa, hoje essas tão sonhadas Neonatal e Maternidade se tornaram realidade, que irá salvar muitas vidas no futuro. A Câmara caminha junto ao poder executivo, vamos continuar fiscalizando, mas com um só foco, buscando o melhor para Vilhena”, finalizou o vereador.