O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Marcelo Cruz (Patriotas) esteve nesta semana em Brasília, onde cumpriu agenda parlamentar e participou de importantes audiências em ministérios e secretarias nacionais.

Em uma das agendas, acompanhado do advogado Silva Neto, o deputado Marcelo esteve em reunião com André Ceciliano, secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo Federal, onde apresentou projetos para a viabilização de recursos e investimentos para o desenvolvimento de Rondônia.

De acordo com Marcelo Cruz, foi uma viagem muito produtiva, a primeira do seu mandado como presidente da Assembleia, onde conseguiu apresentar sugestões, indicações de investimentos no Estado de Rondônia e estreitar os laços do legislativo estadual com órgãos importantes da estrutura federal, como ministérios, secretarias nacionais e instituições públicas e privadas.

“Rondônia é um estado em franco desenvolvimento, um dos que mais crescem no Brasil nos últimos anos, mas ainda é carente de investimentos, uma vez que possui potencial para dobrar a sua produção em pouco tempo. Já fizemos essa busca por recursos e investimentos ao longo dos nossos primeiros quatro anos de deputado estadual e estamos ampliando agora, como presidente da Assembleia Legislativa. Serão dois anos de muito trabalho e muita ação na presidência, buscando garantir ao nosso estado de Rondônia tudo o que temos direito enquanto cidadãos”, disse o presidente.

Ainda em Brasília, o presidente Marcelo Cruz visitou o Congresso Nacional, onde esteve com Senadores e deputados da bancada federal rondoniense. “Rondônia tem um time de representantes eleito pelo povo, seja na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, na Câmara ou no Senado e precisamos, mais do que nunca, ajustar parcerias que levem à promoção do desenvolvimento do Estado, com geração de emprego e renda para a população, melhoria do setor produtivo, promoção da segurança pública e qualidade de vida para a nossa população, por isso, é importante que estejamos unidos, sempre com o mesmo propósito, que é o bem estado da nossa gente, concluiu.