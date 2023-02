O professor Moisés José em contato via telefone com o Jornal Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira (10) reafirmou o compromisso a liderar o projeto para uma nova gestão do Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Professor Moisés é Doutor pela UNESP – Universidade Estadual Paulista, Mestre em Educação, Especialista em Língua Portuguesa e graduado em Letras pela UNIR – Universidade Federal de Rondônia.

Filho de lavradores, em Rondônia desde 1979, trabalhou com os pais e demais irmãos na roça até aos 19 anos, momento em que iniciou como docente, depois de ter concluído o curso Magistério. Atuou nas redes municipal, estadual e particular de ensino até 2011, ano em que ingressou na Rede Federal, onde está há 13 anos. Destaca que conhece bem a Instituição, logo, pode contribuir muito mais com ela estando na Reitoria, na função de Reitor.

“O IFRO é uma instituição que, apesar de jovem no estado de Rondônia, é uma realidade muito positiva na sociedade por ofertar educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino. Por meio do desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão, já contribuiu e continua a contribuir muito na formação de profissionais em diversas áreas, os quais atuam em Rondônia, nas regiões Norte e Centro-Oeste, principalmente, e em outras localidades Brasil afora, logo é preciso trabalhar de forma incessante, com transparência e competência para tornar a instituição cada vez mais forte”, destacou o professor Moisés.

Atualmente, o IFRO conta com mais de 1200 servidores, entre técnicos e docentes, e mais de 20 mil alunos, matriculados em dez campi. A Reitoria fica na capital Porto Velho e tem a função de execução, administração, coordenação e supervisão de todas as atividades institucionais.

“Neste momento, é apenas um projeto de candidatura e já estamos construindo um plano de gestão democrática, humanizada, dialógica e transparente, que valorize os servidores e potencialize a formação dos alunos e alunas”, finalizou o pré-candidato.