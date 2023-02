O acidente envolveu dois carros, um Ford Fiesta e um VW Virtus, e aconteceu na manhã deste sábado, 11, no cruzamento da Avenida Otávio José dos Santos com a Rua Josias Antônio da Silva, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, não houve feridos com gravidade, apenas escoriações leves.

No choque, o condutor do Fiesta perdeu o controle de direção e capotou.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os envolvidos não precisaram de atendimento hospitalar.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec) e depois registrou a ocorrência.