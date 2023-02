Falta uma semana para o desfile do maior bloco de Carnaval de rua da região Norte do País.

A Banda do Vai Quem Quer, que está em sua 43ª edição, desfila no próximo sábado, 18 de fevereiro, com concentração a partir das 15h na Praça das Três Caixas D’água, seguindo na contramão pelas Avenidas Carlos Gomes, Joaquim Nabuco e Sete de Setembro.

VENDAS DE ABADÁS

A diretoria da Banda do Vai Quem Quer informa ao folião que deseja comprar a camisa do bloco para o desfile deste ano, que as vendas já estão no segundo lote, ao preço de R$70, cada unidade.

A previsão é a de que o segundo lote encerre ainda essa semana por conta da saída do pagamento do funcionalismo público. Pontos de vendas vão ser na sede da BVQQ (Avenida Joaquim Nabuco 2368, Centro), e ST Eventos (Porto Velho Shopping)

Yalle Dantas- Dir-Comunicação BVQQ- (69)99290-3939