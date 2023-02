O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (PODE) esteve em Porto Velho entre quarta-feira 08 e sexta-feira 10, ocasião em que participou de diversas agendas oficiais com autoridades da capital.

Entre os destaques da programação estão o encontro com o Chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa, Vítor Hugo de Almeida (FOTO), que em nome do presidente Marcelo Cruz (Patriota) reiterou o compromisso da ALE com o Município de Vilhena, assim como o propósito de cooperação entre as duas Casas de Leis. Samir também esteve em gabinetes de deputados travando contatos e estabelecendo relações com parlamentares visando parcerias futuras em benefício de Vilhena.

O presidente da Câmara Municipal, que viajou pela primeira vez à capital de forma oficial após ter tomado posse do cargo de comando do Legislativo vilhenense, também esteve na sede administrativa do Governo do Estado acompanhando o andamento de processos que dizem respeito ao Município.

Com o Executivo a pauta de destaque na agenda foi o encontro com o Diretor-Geral do Detran, Paulo Higo, com quem Samir conversou a respeito de projeto para sinalização urbana de Vilhena.