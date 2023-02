Presidente do PP rondoniense e com um histórico de atuação exemplar na bancada federal, a ex-deputada Jaqueline Cassol vem tendo seu nome debatido nos meios políticos de Cacoal como uma ótima alternativa ao eleitorado na sucessão municipal, que acontece em 2.024.

Depois de ter tocado um projeto político tentando chegar ao Senado Federal, nas eleições do ano passado, Jaqueline se reorganiza em torno de projetos futuros, e dado ao excelente prestígio que desfruta no meio político estadual, aliada a tradição de seu sobrenome e a gama de ações desenvolvidas em seu mandato parlamentar, seu nome desponta entre os mais viáveis eleitoralmente falando neste momento.

Apesar de ter iniciado sua trajetória na região da Zona da Mata, onde também goza de ótima reputação, a ex-deputada fixou domicílio eleitoral na Capital do Café há alguns anos, e tem sido uma das personagens mais influentes da região central de Rondônia no cenário político e comunitário.

Neste momento ela foca suas ações no fortalecimento do PP visando justamente as eleições do próximo ano e não confirma ainda qual será o seu projeto pessoal, mas tudo aponta que seu nome tem grandes possibilidades de estar na concorrência do cargo atualmente ocupado por Adailton Fúria (PSD).