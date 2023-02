Aquele amontoado de lama, pontes caídas, atoleiros e uma indústria da poeira, dependendo da estação do ano, também chamada de BR 319, depois de quatro dias de interdição, deve voltar a abrir para o tráfego entre Porto Velho e Manaus nesta segunda-feira.

Em praticamente 900 quilômetros de uma rodovia federal, onde cerca de 500 quilômetros estão destruídos e só servem mesmo para aventureiros percorrerem, a queda de uma ponte parou todo o já perigoso e quase impossível travessia entre as duas capitais. Motociclistas que adoram enfrentar verdadeiros rallys, como se fossem competidores de uma prova quase impossível de vencer, brincam que, quando saem de Porto Velho, todos têm roupas diferentes, mas quando chegam a Manaus, estão vestidos com a mesma indumentária: ou marrons de barro ou um tom um pouco menos claro da mesma cor, por causa da poeira infernal. Desde a quinta-feira, a BR 319 ficou interrompida na altura do quilômetro 24,5, sentido Manaus/Porto Velho.

Na altura do rio Autais Mirim, caiu uma ponte, no final do ano passado e as obras emergenciais do Dnit não foram suficientes para resolver o problema. Centro de um debate político sem fim, há décadas a 319 é um arremedo de estrada. Com exceção dos primeiros 200 quilômetros da Capital rondoniense até Humaitá e um pequeno trecho na direção de Manaus para cá, todo o resto da rodovia é algo perto do terror, para os usuários. Quem não quer cair no preço proibitivo das balsas, que dominam o transporte fluvial, têm que enfrentar o chamado Trecho do Meio, que chega a mais de 450 quilômetros, totalmente destruído.

Havia um fio de esperança de que a 319 pudesse ser toda asfaltada, quando, no governo anterior, o então ministro e hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que o asfaltamento do trecho do meio era prioridade na gestão de Jair Bolsonaro.

Quando o governo Lula assumiu e a maior inimiga da obra, Marina Silva, foi escolhida para o Ministério do Meio Ambiente, a realização da obra ficou tão impossível como o do Sargento Garcia prender o Zorro! Com as perspectivas cada vez menores de que o asfalto da 319 seja concretizado, ao menos nos próximos quatro anos, os usuários devem se preparar: ou se aventuram numa estrada horrorosa, cheia de perigos e obstáculos ou aceitam usar o sistema de balsas e seus preços absurdos, perdendo vários dias entre as duas capitais do norte, quando, por estrada, poderiam fazê-lo em poucas horas.

As embarcações entre Porto Velho e Manaus, podem levar de 6 a 8 dias e de Porto Velho a Manaus é de 5 a 6 dias, mas esse tempo varia ao longo do ano. Com a BR nas condições que está, uma viagem (apenas para ônibus especialmente preparados para o terreno ) e camionetas 4×4, podem levar entre 22 a 30 horas, dependendo do dia. Caso os cerca de 500 quilômetros que faltam estivessem asfaltados, a viagem duraria entre 12 e 13 horas.

PARCIMÔNIA, MAS COM OTIMISMO: RONDÔNIA PODE RECEBER ATÉ 5 BILHÕES EM INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS EM TRÊS ANOS

Não há exagerado otimismo, mas visão positiva. As palavras são de Marcos Rocha, sintetizando a possibilidade de pesados investimentos internacionais em Rondônia, resultado da participação ativa do governante em encontro internacional no México, com a presença de outros mandatários estaduais da região norte. Os até 5 bilhões de reais que poderão ser investidos em nosso Estado nos próximos três anos (com os primeiros recursos podendo já serem liberados neste mês de março que se aproxima), “é uma cifra muito grande. Por isso estou tratando tudo com parcimônia”, diz Rocha. De onde viria o grosso do recurso? Dos chamados crédito de REED+. E o que é isso? É um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção Quatro, das Nações Unidas, sobre mudanças do clima. Ele recompensa financeiramente regiões e países em desenvolvimento, por seus resultados na redução de gases do chamado efeito estufa, provenientes do desmatamento e da degradação ambiental. Para liberar os recursos, o programa REED+ considera o papel de conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. Em várias conversas com investidores e especialistas, o Governador afirmou que tais parceiros estão projetando que “iremos conseguir levar ao Estado mais de 5 bilhões de reais nos próximos anos! O crescimento com proteção da floresta é prioridade do governo rondoniense, destaca Rocha. “Reduzimos em 10 por cento o desmatamento e aumentamos a produção. Mostrando que, sim, isso é possível, com mais tecnologia e inteligência”. Vários governadores participaram. Entre eles os do Amazonas e do Acre, que também devem receber benefícios.

FALTA MUITO, MAS JÁ TEMOS PELO MENOS 13 NOMES QUE PODEM SER CANDIDATOS À PREFEITURA DA CAPITAL, NO ANO QUE VEM

Já são 13, mas podem ser muito mais. Toda a semana aparecem novos possíveis concorrentes à Prefeitura de Porto Velho, em 2024. E isso é apenas o começo. Vem muito mais por aí. Alguns dos nomes que já estão sendo citados o são há mais tempo, outros vão surgindo à medida que se caminha em direção ao ano que vem. Quem está na lista desde o fim da eleição geral do ano passado é Mariana Carvalho, Léo Moraes, Williames Pimentel e Marcelo Cruz. Logo depois, entrou na relação, por óbvio, a candidata petista Fátima Cleide. Dois deputados federais recém eleitos, a ex-vereador Cristiane Lopes e o ex-secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, entraram também como prováveis candidatos. Na semana passada, surgiu outro pretendente de peso: o empresário Kazan Roriz. Tem mais: não se pode esquecer o ex-prefeito e ex-deputado federal Mauro Nazif e Pimenta de Rondônia, do PSOL, sempre candidato. Quem mais? Da Câmara de Vereadores, podem entrar no time de pré-candidatos pelo menos dois nomes: o duas vezes presidente Edwilson Negreiros e o professor e historiador Aleks Palitot. O 13º elemento, é Vinicius Miguel, que está conversando com Kazan Roriz para ser o vice numa chapa entre ambos, mas, ainda, conversa com outros partidos e lideranças.

KAZAN RORIZ CRITICA AFIRMAÇÕES DE VINICIUS MIGUEL E DIZ QUE VAGA DE VICE NA SUA CHAPA ESTÁ ABERTA

Indignado. É assim que o empresário Kazan Roriz disse se sentir, com o fato da mudança, segundo ele, da posição do advogado e professor Vinicius Miguel, que teria fechado um acordo para uma dobradinha com ele, Kazan e depois deu – a este blog, lembra Kazan – uma versão diferente. “Conversamos longo tempo e na saída, ainda perguntei a ele se o acordo estava fechado. Ele apertou minha mão, tendo Deus como única testemunha e confirmou o acordo. Depois, deu uma entrevista para o Blog Opinião de Primeira me desmentindo, ao afirmar que estava ainda analisando o quadro e conversando com outras lideranças. Aí está a mentira-mór, porque ele negou que o martelo tenha sido batido. Sou um homem de palavra e não posso deixar que, para a opinião pública, valha uma mentira e não a mais pura verdade” protestou Kazan. O empresário, que é pré-candidato à Prefeitura de Porto Velho chegou a enviar uma mensagem a Vinicius Miguel no sábado ao anoitecer, pedindo que ele se pronunciasse sobre o assunto até às oito da oito. Como não houve resposta, Kazan diz que o acordo está rompido, repetindo que a dobradinha estava formalizada, com Vinicius recuando sem que ele, Kazan, soubesse desta nova decisão. “Não posso aceitar isso. Mentira não é comigo”, diz o empresário. Agora, segundo comentou, a vaga de vice-prefeito na chapa que ele vai liderar está aberta.

EM ARIQUEMES, CARLA REDANO VAI À REELEIÇÃO E THIAGO FLORES DIZ QUE NÃO CONCORRE PARA CUMPRIR TODO SEU MANDATO NA CÂMARA

Também em outras cidades rondonienses, a disputa municipal já está no calendário, mesmo aparentemente tão distante. Em Ariquemes, por exemplo, os adversários terão dificuldade para convencer o eleitorado a tirar a prefeita Carla Redano de um segundo mandato, pelos bons resultados obtidos até aqui por seu governo. Mas, a verdade é que já há movimentações das lideranças políticas, embora nenhum martelo tenha sido batido. O que é certo é que o deputado federal Thiago Flores, ex-prefeito da cidade e uma liderança das mais importantes daquela região, garantiu a este blog que não disputará a eleição municipal em 2024. “Vou cumprir meu mandato na Câmara Federal integralmente”, garantiu. Flores disse que por enquanto não está pensando na sucessão em Ariquemes e nem fechará qualquer acordo, “É muito cedo!”, sublinha. Não se sabe também se o empresário Tiziu Jidalias voltará a concorrer à Prefeitura e nem quem o senador Confúcio Moura, uma das maiores lideranças da cidade, apoiará. Outro nome que surge forte é do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, que avisa não pensar ainda no assunto, mas deixa no ar que “o futuro a Deus pertence”. A prefeita Carla Redano e seu marido, o deputado estadual Alex Redano, que teve uma excelente votação para sua reeleição à Assembleia Legislativa, lideram um grupo político muito forte e, certamente, a reeleição de Carla está nos planos. Ariquemes, como sempre, terá uma eleição disputada, sejam quem forem os candidatos.

AVIÃO DA POLÍCIA FEDERAL JÁ TEM ROTA QUASE DIÁRIA PARA RONDÔNIA, DE TANTAS OPERAÇÕES QUE REALIZA AQUI TODA A SEMANA

Bem que a Polícia Federal, além da sua Superintendência em Rondônia, poderia criar uma subcentral, por aqui. O local sediaria mais de uma equipe, prontas para agir, sem precisar de deslocamentos de gente de outros Estados e voos quase diários do avião da PF, que já parece ter uma linha regular para esta terra, porque é raro o dia em que não é deflagrada uma ação que envolva as forças federais, por estas bandas. Nesta semana passada, por exemplo, houve pelo menos três ataques da PF a organizações criminosas. Uma delas, sediada em Cacoal, envolvia golpes financeiros com criptomoeda, em que otários gananciosos achavam que iria receber até 300 por cento dos seus investimentos, em apenas seis meses. O rombo foi perto de 120 milhões de reais. Bem feito para os “olho grande”! Semana sim, semana também, a PF percorre vários municípios, pegando traficantes, ladrões, bandidos de todos os calibres, aqueles de colarinho branco e golpistas, que inundam as terras de Rondon, convivendo no meio da grande maioria de gente decente e trabalhadora, esse grupo que faz o orgulho desta terra. Na última operação, a das criptomoedas, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em ,Rondônia, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, mas o centro da sacanagem era aqui mesmo. Se a PF tivesse uma grande sede no nosso Estado, não precisaria gastar tanto, fazer voos diários, para trazer e levar seus agentes.

IEDA CHAVES TEM ENCONTRO COM COMANDO DA FIERO, PARA DISCUTIR AÇÕES QUE AJUDEM O SETOR PRODUTIVO DO ESTADO

Recém empossada deputada estadual, a mulher mais votada na história do parlamento rondoniense, Ieda Chaves já começa a mostrar a que veio. Além de presidir a Comissão de Finanças, uma das mais importantes da Casa, ela ainda anuncia trabalhos específicos e defesas de causas como das mulheres, dos mais carentes e, ao mesmo tempo, uma preocupação especial com o setor produtivo, pois é ele quem produz empregos e dá dignidade de trabalho a quem precisa. Nesta semana, Ieda se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, a Fiero, empresário Marcelo Thomé. No encontro, Thomé deu detalhes à parlamentar, sobre as áreas de atuação da entidade na defesa dos interesses da indústria rondoniense, junto com seus braços operacionais, (Sesi, Senai e IEL). Marcelo Thomé fez uma apresentação à parlamentar, para demonstrar as oportunidades de parceria com o poder público sob a ótica da indústria. Pelas suas redes sociais, Ieda registrou a importante visita à Fiero. “no encontro, fiquei sabendo dos trabalhos realizados para fortalecer o setor no Estado” e as oportunidades para conseguir avançar em busca de mais desenvolvimento para Rondônia”. A reunião contou, ainda, com as importantes participações do superintendente do Sesi-IEL e diretor-regional do Senai, Alex Santiago e do superintendente da Fiero, Gilberto Baptista.

PREFEITURA TROCA COMANDO DA COMUNICAÇÃO. RETORNA LUBIANA, QUE COMANDOU COM SUCESSO O SETOR, NA ASSEMBLEIA

Mudança no time da comunicação do prefeito Hildon Chaves. Depois de uma passagem muito bem sucedida, comandando o setor na Assembleia Legislativa, o jornalista Alessandro Lubiana está de volta à Prefeitura. Ele vai substituir a advogada Lidiane Martins, que liderou o setor e que deve retornar às suas atividades no governo do Estado. Lubiana cumpria missão, à frente do setor de comunicação da administração municipal, quando foi convocado pelo então presidente da ALE, deputado Alex Redano. Com o aval do seu amigo, o prefeito Hildon Chaves, que aceitou cedê-lo para a missão, Lubiana ficou por dois anos à frente da comunicação do parlamento, realizando um trabalho bastante positivo, com bom relacionamento com toda a mídia e comandando uma equipe de jornalistas que deu conta do recado de forma bastante competente. Há algum tempo, Hildon tentava trazer de volta para sua equipe o experiente jornalista. Com a troca de comando na Assembleia e a chegada de Marcelo Cruz como novo presidente, Alexandre Oliveira Filho assumiu a superintendência de comunicação, liberando Lubiana para voltar à Prefeitura. A nomeação, assinada por Hildon Chaves, já foi publicada no Diário Oficial do município.

PRESIDENTE DA ALE VAI A BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O ESTADO E ESTREITA RELAÇÕES COM A BANCADA FEDERAL

A estreia não poderia ser mais positiva. Na sua primeira viagem a Brasília, para o centro do poder federal, já na condição de presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Cruz teve audiências importantes, levou propostas que podem representar mais investimentos no Estado, reuniu-se com senadores e deputados federais da nossa bancada, estreitando as relações com o parlamento estadual e, ainda, destacou que “já fizemos essa busca por recursos e investimentos ao longo dos nossos primeiros quatro anos como deputado estadual e estamos ampliando agora, como presidente da Assembleia Legislativa. Serão dois anos de muito trabalho e muita ação na Presidência, buscando garantir ao nosso Estado de Rondônia tudo o que temos direito”, esclareceu. Numa das agendas, acompanhado do advogado Silva Neto, o deputado Marcelo Cruz esteve em reunião com André Ceciliano, secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, onde apresentou projetos para a viabilização de recursos e investimentos para o desenvolvimento de Rondônia. Depois de sua visita ao Congresso, o presidente da ALE elogiou o grupo parlamentar que nos representa em Brasília e homenageou a classe política. “Rondônia tem um bom time de representantes eleito pelo povo, seja na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, na Câmara ou no Senado e precisamos, mais do que nunca, ajustar parcerias que levem à promoção do desenvolvimento do Estado, com geração de emprego e renda para a população, melhoria do setor produtivo, promoção da segurança pública e qualidade de vida para a nossa população. Por isso, fez questão de ressaltar, “é importante que estejamos unidos, sempre com o mesmo propósito, que é o bem estado da nossa gente”.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre a decisão do STF que, por maioria já formada, considerou inconstitucional a lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia, que tentava proteger nossas crianças da inclusão da famigerada linguagem neutra nas escolas do nosso Estado?