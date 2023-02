Por determinação do presidente Samir Ali (PODE), a Câmara Municipal de Vilhena articulou a realização de uma grande campanha de prevenção ao uso de drogas nesta semana que antecede ao Carnaval, que este ano coincidentemente acontece em meio a duas datas de ações pertinentes ao tema: o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, em 18 de fevereiro, e o Dia Nacional de Combate às Drogas, estabelecido em 20 de fevereiro.

A campanha agregou diversos parceiros entre o setor público, entidades e profissionais que atuam na área de saúde mental, e está sendo realizada sob a forma de palestras em quase duas dezenas e escolas da cidade, além de manifestações de rua e campanha nas redes sociais.

Se somaram ao esforço as seguintes organizações: Secretaria Municipal de Educação, Polícia Militar – através do PROERD, DETRAN, FIMCA, SICOOB CREDISUL, IFRO, ACIV, Janeiro Branco, Lótus Consultório de Psicologia, Alcóolicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Pastoral da Sobriedade e Loja Maçonica “Trabalhando em Perfeito Silêncio”. A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) também é parceira na campanha.

A campanha, que já começou na manhã da segunda-feira 13, atingirá diretamente 17 estabelecimentos de ensino, com palestras ministradas pelo PROERD, estas voltadas a alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental em onze escolas da rede municipal; além de ação semelhante desenvolvida pelo Curso de Psicologia da FIMCA, junto com o Janeiro Branco e psicólogas da Clínica Lótus e voluntárias, ações que acontecem em três escolas da área rural, EJA, Sétimo Ano da Escola Almirante Tamandaré e IFRO. Na avaliação dos organizadores, a mensagem levada pela iniciativa impactará diretamente quatro mil estudantes entre segunda-feira 13 e sexta-feira 17.

É importante destacar que uma das palestras do PROERD aos alunos de quinto ano acontecerá na quinta-feira pela manhã, com duas escolas ao mesmo tempo reunidas no Plenário da Câmara dos Vereadores, evento que será seguido de uma breve cerimônia, na qual a Secretaria Municipal de Educação formalizará junto a Polícia Militar a reativação do curso regular do PROERD na cidade, assim como o prefeito municipal Delegado Flori (PODE) irá receber doa vereadores uma indicação propondo a realização de campanha permanente na cidade de combate às drogas através da fixação de cartazes com informações nos banheiros públicos.

No sábado, 17, está prevista a realização de um pit stop virtual alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, e é possível que o DETRAN, através da CIRETRAN local, promova uma blitz educativa de sua campanha “Se beber não dirija”.

A programação oficial da semana “Vilhena Diz Não às Drogas” encerra na segunda-feira 20, Dia Nacional de Combate às Drogas, com um grande pit stop presencial no centro da cidade, com participação de todos os parceiros e da Guarda Mirim, ocasião em que haverá carro de som e distribuição de panfleto.

Samir Ali agradece o envolvimento de todos os parceiros, que passara as últimas semanas organizando a campanha, parabeniza às dezenas de pessoas envolvidas no esforço e destaca que ao liderar este esforço em torno de um tema de tamanha relevância a Câmara Municipal de Vilhena reitera seu compromisso com as grandes causas sociais e comunitárias da população local.