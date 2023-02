A semana começa fervendo em Cacoal, com mais um desdobramento da queda de braço em torno das eleições da Mesa Diretora, onde uma disputa entre o grupo de apoio ao prefeito Adailton Fúria (PSD) e a oposição fez com que o caso acabasse sendo ajuizado, depois que o vereador Valdomiro Corá (MDB) foi eleito.

Na última sexta-feira, 10, o presidente da Casa de Leis, João Pichek (Republicanos), convocou os parlamentares para sessão extraordinária que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 13, mas a mesma acabou por falta quórum. A sessão tinha por finalidade o cumprimento de decisão judicial para recepcionar a representação formulada pelos vereadores Paulo Roberto Duarte e Josisvan Almeida, que questionavam a candidatura de Corá à presidente da Casa.

Contudo, mais uma vez, o grupo de seis vereadores que apoia o prefeito não compareceu à sessão. Agora, de acordo com a assessoria, o Legislativo irá comunicar o juiz local a respeito do não cumprimento da decisão em virtude do não comparecimento dos edis.

O CASO

Vereadores considerados apoiadores do prefeito contestaram a eleição de Corá na Justiça, alegando ter havido quebra do Regimento por parte do presidente da Casa, João Pichek (Republicanos), quando este rejeitou, em dezembro passado, requerimento que questionava a participação de Corá na sucessão (leia mais AQUI e AQUI).

Alegando que a iniciativa era apócrifa, o presidente rejeitou a propositura e deu continuidade ao processo eleitoral, que resultou na eleição do Corá com apenas seis vereadores votando.

A chapa perdedora recorreu, e a Justiça decidiu que o pedido de requerimento se tornou em representação, o que significa que os recorrentes precisaram de maioria absoluta para eleger seu candidato, porém eles só dispõem de seis votos, o que manterá a disputa empatada. Neste caso, por força regimental, fica com a vitória o candidato de mais idade, no caso Valdomiro Corá.

NOVA ELEIÇÃO

Caso o projeto seja votado em plenário, serão considerados nulos todos os atos da Mesa Diretora a partir da rejeição ao requerimento, e o processo eletivo deverá ser feito de novo, mas não se sabe o que pode acontecer.

O jeito é esperar para ver como se desenrolará mais esse episódio nesta epopeia que coloca o Poder Legislativo de Cacoal mais uma vez como centro de polêmica e controvérsias.