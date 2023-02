Nesta segunda-feira, 13, mais um morador de Vilhena, da Rua 347, no bairro Vila Operária, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da morosidade da Energisa em cortar os galhos de uma árvore que estão tocando nos fios de alta tensão podendo a qualquer momento provocar um curto-circuito e deixar o bairro sem energia, além de provocar prejuízos queimado aparelhos elétricos.

A filha do morador que é idoso, conta que já fez mais de dez contatos com a Energisa via aplicativo, inclusive enviando vídeo falando sobre o perigo, porém, até o momento nenhuma equipe da empresa foi ao local para providenciar a poda da árvore.

Além disso, profissionais que trabalham com podas de árvores também se recusam a fazer o trabalho, haja vista, o perigo que correm sem que o sistema elétrico seja desligado.

Ela também relata que entrou em contato com a prefeitura, pois a árvore que é um pé de manga precisa ser cortada, haja vista, que está com broca e pode acabar caindo com o vento e provocar sérios prejuízos. Porém, para que a árvore seja cortada é uma burrocracia tremenda.

O OUTRO LADO

A reportagem entrou em contado com a Assessoria de Comunicação da empresa, na qual enviou a seguinte nota.

>>>Leia a nota:

“A Energisa Rondônia informa que tomou ciência do caso e enviará uma equipe de manutenção ao local para averiguar a situação e tomar as medidas necessárias”.

>>>Vídeo: