O deputado federal Lucio Mosquini recebeu na manhã de segunda-feira (13), no gabinete de Jaru, o prefeito de Ouro Preto Alex Testoni.

Dentre os assuntos debatidos o Deputado tratou com prefeito Alex sobre suas ações em prol de Ouro Preto e também sobre a construção da nova Praça dos Migrantes.

São quase R$ 5 milhões para revitalização da Praça dos Migrantes que foram viabilizados através de emenda parlamentar destinada pelo parlamentar.

O prefeito Alex Testoni agradeceu a parceria do Deputado com a população de Ouro Preto e disse que a praça existe há 50 anos e com o passar do tempo foi ficando deteriorada.

“A Praça tem um totem que representa nossa história que será restaurado, a praça será toda refeita, faremos estacionamentos nos quatro lados, uma concha acústica para shows turísticos, lanchonetes e locais para artesanato, quadra de vôlei, parquinho para crianças, cobertura para chuva entre outras mudanças”, disse o Prefeito.

O deputado federal Lucio Mosquini disse que esse recurso foi destinado para atender a esse pedido feito pelo prefeito Alex Testoni que é um visionário e irá realizar uma obra que vai fazer a cidade se destacar, trazendo pessoas de vários lugares e fomentando a economia.

A praça fica no centro da cidade, com a recuperação da estrutura, Ouro Preto terá outro espaço para promoção de lazer, com novo paisagismo que deixará a praça mais bela e mais aprazível aos moradores e visitantes.