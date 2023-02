O Partido dos Trabalhadores (PT) completou no último dia 10 de fevereiro, 43 anos de história, forjada na luta do povo brasileiro por democracia e direitos fundamentais.

E para celebrar a data, o Diretório Nacional realiza uma extensa programação, que terá a participação da militância, líderes e da sociedade em eventos culturais, debates, oficinas e um ato político que ocorrerá nos dias 12 e 14 de deste mês no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília – DF.

Rondônia será representada por Cláudia de Jesus, deputada estadual, Anselmo de Jesus, ex-deputado federal e presidente do PT estadual, Fátima Cleide, ex-senadora da república e secretária geral do partido no estado, e Alessandra da Fetagro, ex-candidata a deputada federal.

PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)

O PT foi fundado em 1980, no Colégio Sion (SP), por um grupo formado por dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda, ex-exilados políticos e ativistas católicos ligados à Teologia da Libertação.

O Partido nasceu em meio a grandes mobilizações sociais, principalmente do movimento sindical no ABC paulista, que marcaram a história política, econômica e social brasileira a partir da segunda metade da década de 70, quando a sociedade brasileira ainda vivia sob uma ditadura militar que durou 20 longos anos.

Tendo à frente o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, o PT foi oficialmente reconhecido como partido político pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral no dia 11 de fevereiro de 1982.

A partir daí, em quatro décadas de destacada atuação, o PT se tornou o maior partido político de esquerda da América Latina e um dos maiores do mundo, atualmente com mais de 2,5 milhões de filiados e filiadas e organizado em todas as capitais e na grande maioria dos municípios do país.