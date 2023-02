Nesta terça-feira, 14, mais um morador de Vilhena entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia reclamando que não consegue podar a árvore de frente de sua casa na Rua 2208, no bairro Alto Alegre, devido aos galhos estarem tocando na rede de alta tensão.

De acordo com o morador, já entrou em contato diversas vezes com a Energisa via aplicativo, e teve como reposta que uma equipe iria ao local para averiguar a situação, porém, essa equipe nunca apareceu.

O morador pede apenas que a Energisa retire os galhos que tocam na rede elétrica e depois ele contrata um profissional para podar a árvore ou se conseguir autorização pretende cortá-la.