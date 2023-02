O Serviço Social do Comércio (Sesc), de Vilhena, está ofertando aulas, gratuitas, para EJA modalidade EaD para o Ensino Médio.

As aulas são via portal, feitas a distância. Os professores de cada disciplina são do Rio Grande do Sul e oferecem suporte online.

As aulas ficam disponíveis no portal e o aluno pode fazer o seu próprio tempo de estudo.

De acordo com Ariadne Colatto Viana, coordenadora pedagógica do Sesc, o estudante participa de aulas presenciais uma vez por semana e tem um tutor para apoiar o acesso ao portal e material das aulas.

Além de fazer o Ensino Médio, o estudante terá a oportunidade de uma formação profissionalizante, que é realizada em parceria com o Senac.

Para estudar é necessário ter 18 anos e concluído o ensino fundamental. A duração do curso é de 18 meses.

As inscrições vão até esta sexta-feira, 17 de fevereiro, no portal www.sesc.com.br

EJA PARA SÉRIES INICIAIS

Em tempo, o Sesc de Vilhena também oferece EJA para séries iniciais, alfabetiza jovens, adultos e idosos.

O curso também é gratuito.