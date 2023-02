Acontece no final deste mês, em Porto Velho, o 1º Encontro de Entidades e Representantes do Agro com a Bancada Federal de Rondônia.

O evento está sendo promovido pela FAPERON, APROSOJA E AROM, e será realizado no dia 27 de fevereiro, em Porto Velho, com transmissão on line, com participação de prefeitos, vereadores, autoridades e lideranças rurais constituídas em associações, sindicatos e outras organizações, além de deputados federais e senadores.

A programação prevê a realização de palestras temáticas, com presença confirmada do ex-deputado Nilson Leitão, assessor da Confederação Nacional da Agricultura e presidente do Instituto Pensar Agro (IPA), além de Thiago Rocha, consultor de políticas agrícolas estaduais da APROSOJA RO/MT.

O evento promete estabelecer um início de relacionamento mais estreito com a bancada federal rondoniense, que tomou posse no início do mês, visando formar parcerias que atendam as demandas do setor e contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento do agro rondoniense.