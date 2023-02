A vítima procurou a Polícia Militar (PM) para denunciar que seu filho havia furtado uma bomba d’agua de sua propriedade, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que se ausentou do imóvel e quando voltou percebeu que alguém havia furtado uma bomba de alta vasão hidropônica, no qual usava para cultivo de hortaliças.

A vítima desconfiou que seu filho poderia ter furtado a bomba, haja vista, que ele seria usuário de drogas e, com isso, foi até a casa do filho e ele confessou que tinha furtado a bomba e trocado por um cigarro de maconha.

Porém, disse que não sabia informar com era a pessoa que ele havia feito a troca.