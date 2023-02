O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena publicou o Edital 3/2023 que oferta 5 vagas para professores substitutos em diversas áreas do conhecimento, sendo 1 vaga para Engenharia Elétrica, 1 vaga para Engenharia Mecânica, 1 vaga para Informática e 2 vagas para Língua Portuguesa.

Haverá reserva de vagas para pessoa preta e parda e pessoa com deficiência. Para se candidatar para as vagas de Língua Portuguesa, é necessário ter formação em Letras/Português. Para a vaga de Informática, são aceitas formações de nível superior em qualquer área de informática. Para a vaga de Engenharia Elétrica, são aceitas as seguintes graduações: Engenharia Elétrica, Eletrônica; Mecatrônica; Controle e Automação, além dos cursos superiores de Tecnologia em Mecatrônica; Eletrônica Industrial; Automação; Sistemas Elétricos e Eletrotécnica Industrial. Já para a vaga de Engenharia Mecânica, as formações exigidas são as graduações em Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção ou Engenharia Mecatrônica; e os cursos de Tecnologia em Mecânica ou Mecatrônica.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico: processoseletivo.vha@ifro.edu.br, no período de 14 até 17 de fevereiro de 2023. A remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílios. No edital, disponível neste link, o candidato encontra o cronograma completo, a lista de documentos necessários e as instruções para a inscrição, além de outros detalhes importantes relacionados ao processo de seleção.