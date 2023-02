“Se cada um fizer sua parte, vamos entregar a obra, funcionando, em 30 dias”. Com essas palavras, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), anunciou o reinício da reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS), Liro Hoesel, no bairro Cristo Rei, e a previsão de conclusão da obra.

Flori esteve no postinho de saúde e acompanhou as ações al lado de autoridades, entre eles, o vereador/sargento Damasceno.

A obra se arrasta desde junho de 2021, quando foi paralisada devido ao não pagamento das parcelas pelo Ministério da Saúde (leia mais AQUI).

O prefeito explicou ao parlamentar a programação dos trabalhos. “A estratégia é a seguinte: a faculdade Uninassal vai pagar o material por um convênio que tem com o município, a Secretária de Obras junto com os apenas do programa ‘Ressocializar’ vão fazer a obra e a Santa Casa de Misericórdia, que está assumindo a Saúde de Vilhena, vai organizar a parte médica. Se cada um fizer sua parte, vamos entregar a obra, funcionando, em 30 dias. Estamos lutando para isso e acabar com o sofrimento das pessoas que têm que se deslocar a outro local”, garante.

Através das redes sociais, Damasceno salientou que “agora, com a nova gestão, temos o compromisso que em 30 dias estaremos com a unidade finalizada”.