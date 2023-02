Na manhã desta quarta-feira, 15, o prefeito Flori Cordeiro lamentou que, apesar de ter promovido um encontro para dialogar com a equipe do Sindsul (Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia) e servidores da Saúde, uma possível paralisação venha ocorrer em Vilhena.

A declaração ocorreu após profissionais da Saúde anunciarem uma assembleia para apresentar estudos de reajustes salarial e discutir sobre o movimento grevista.

Conforme explica Flori, no mês de janeiro, uma reunião foi realizada com representantes do Sindsul e da Saúde para detalhar as ações da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), onde foi apresentado o Plano de economia de gastos e os impactos positivos que o mesmo trará ao município.

“Espero profundamente que os profissionais compreendam a situação do atual sistema de Saúde de Vilhena, pois nosso objetivo, conforme já revelado no encontro anterior, é de gerar economia aos cofres públicos através do modelo de gestão compartilhada junto à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes”, destacou o prefeito.

Todavia, caso uma mobilização ocorra, Flori informou que a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes está autorizada a contratar novos profissionais para Saúde com objetivo de suprir as necessidades da população e diminuir os transtornos causados pela greve.