O fato aconteceu na noite desta quarta-feira, 15, e o motociclista teria dito que fugiu por causa que o veículo estava com o escapamento “turbal”.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 19h25, a guarnição da Patrulha Reforço fazia renda de rotina pela Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, quando os militares observaram um motociclista na esquina da Rua 1708 em alta velocidade e com sistema de escapamento inoperante, ou seja, o conhecido escapamento “turbal”, fato que chamou atenção dos policiais para abordá-lo.

Com isso, foi dada ordem de parada mediante sistemas de giroscópio e sirene, contudo, o condutor da motocicleta identificado posteriormente pelas iniciais C.F.S., desobedeceu as ordens e empreendeu fuga colocando sua vida em risco e a vida de terceiros.

O motociclista percorreu diversas ruas e avenidas cometendo varias infrações de trânsito. Todavia, foi pedido apoio a outras viaturas para fazer o cerco e assim abordar o fugitivo.

Entretanto, na Avenida Tancredo de Almeida Neves com a Rua Armando Farjado o motociclista bateu de frente com a viatura da Polícia Militar de Trânsito (Ptran).

No choque, os ocupantes da viatura nada sofreram. Porém, o motoqueiro sofreu um corte profundo na perna esquerda na altura do joelho, sendo socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

O rapaz era habilitado e estava em dias com o licenciamento do veículo. Porém, disse ter fugido e desrespeitado as ordens de parada por estar fazendo uso de escapamento “turbal” e como ele tinha conhecimento da irregularidade de trânsito tentou fugir da abordagem.

>>>Vídeo: