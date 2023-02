A campanha “Vilhena Diz Não às Drogas”, iniciativa da Câmara Municipal de Vilhena com vários parceiros, que está acontecendo ao longo desta semana, chega na noite desta quinta-feira, 16, aos alunos do IFRO vilhenense, com palestra proferida por psicólogos e acadêmicos de Psicologia da FIMCA, contando também com voluntários do Janeiro Branco.

A palestra, que foi agendada pelos organizadores da campanha junto com a direção do Instituto, através do diretor Rodrigo Alécio Stiz, acontece no auditório da instituição, com participação dos alunos e será aberta à comunidade, com início marcado para 19h30.

A campanha promovida pela Câmara Municipal e parceiros está mobilizando a cidade toda, tendo alcançado repercussão também na Assembleia Legislativa e junto à bancada federal do Estado.

A realização ainda tem palestras agendas em várias escolas da cidade e encerra na segunda-feira, com um pit stop no centro da cidade.