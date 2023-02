O Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em parceria com o Governo do Estado, alerta a comunidade, sobre a importância do Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, que acontece no dia 20 de fevereiro.

A data evidencia e conscientiza a população do mal da dependência química, além da prevenção e do tratamento adequado.

O Caps de Vilhena, tem trabalhado tanto no combate às drogas, quanto no tratamento dos pacientes. A direção reitera que não é preciso receber o encaminhamento médico para o acolhimento, basta procurar o Caps, que a equipe irá avaliar o caso e orientar o paciente sobre o tratamento ideal.

Rosângela Pitangui, técnica de enfermagem do Cras, explica o processo de tratamento dos dependentes. “As pessoas acham que o tratamento de dependência química é feito somente através de remédios, mas não é só remédio. Tratamento é mudar o estilo de vida, mudar os ciclos de amizade, participar de grupos terapêuticos, fazer atendimentos individuais. Muitas vezes se o paciente aderir a isso, ele não precisa de remédio, pois a dependência vem de alguma fragilidade pessoal não tratada”, afirmou Rosângela.

Já para os casos em que o paciente necessite de uma clínica de reabilitação, o Caps aponta, que o processo de internação é pago pelo Estado. Já nos casos onde pode ser feito o acolhimento sem a necessidade de internação, o processo é feito através de consultas, psicoterapia individual e encontros de grupos terapêuticos de prevenção de recaída, com rodas de conversas e escuta especializada.

Para as pessoas que precisam de ajuda, basta procurar o Caps, que fica na avenida Marechal Rondon, nº 6380, ou entrar em contato através do telefone (69) 3322-1607.