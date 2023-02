Nesta quinta-feira, 16, Genivaldo Francisco Paixão, morador do bairro Assossete, em Vilhena, entrou em contado com redação do Extra de Rondônia para reclamar que o motorista da empresa de transporte escolar que faz aquela linha se recusou a levar seu filho para a escola Mareia Arlete Toledo.

De acordo com o pai do estudante que tem 12 anos, ele fez o cadastro na Secretaria Municipal de Educação (Semed) para que seu filho pudesse ter direito ao transporte.

Contudo, mesmo com o documento na mão, o motorista teria dito ao estudante que não podia levá-lo, pois o coletivo já estava com capacidade acima do permitido e que era para ele entrar em contato com a Semed para saber como iriam resolver o problema.

Segundo Genivaldo, seu filho não foi o único a ficar sem transporte, vários alunos daquela localidade estão na mesma situação.

O OUTRO LADO

A reportagem entrou em contato com a Assessoria de Comunicaçãom da prefeitura, na qual explicou que a Semed (Secretaria Municipal de Educação) está ciente do problema e que já foi feito um pedido de aditivo para colocar mais 15 ônibus para atender a demanda do município.

Contudo, a Semed afirma que os pais foram avisados que somente na próximia semana o transporte estaria normalizado, ou seja, na próxima 4ª ou 5ª feira, pois além dos trâmites burocráticos os ônibus estão passando por vistoria.