Com o calendário de 2023 recheado em diversas competições o Real Ariquemes trabalhar em ritmo em acelerado para entrar em campo e conseguir representar bem a cidade de Ariquemes e o Estado de Rondônia.

Com objetivo de ir bem nas competições o Real Ariquemes acionou a Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

Para conseguir se estruturar e se preparar melhor para as cinco competições nacionais o presidente do Real Ariquemes Chico Pinheiro pediu apoio ao presidente da FFER Heitor Costa para conseguir junto a CBF, Confederação Brasileira de Futebol a antecipação da cota de participação na Copa do Brasil 2023.

Como sempre, disposto a trabalhar pelo futebol de Rondônia, o presidente da FFER Heitor Costa fazendo uso do bom relacionamento e prestígio junto a CBF procurou imediatamente o presidente Ednaldo Rodrigues, “o Real Ariquemes tem um calendário cheio, são cinco competições nacionais em 2023 todas conquistadas dentro de campo. É nosso filiado, vai representar Rondônia então entrei em contato com o presidente Ednaldo com quem temos uma ótima relação, expliquei as necessidades e ele prontamente nos atendeu, a antecipação da cota o Real Ariquemes terá mais condições de ir entrar em campo e nos representar da melhor forma possível” citou Heitor Costa.

O presidente do Real Ariquemes, Chico Pinheiro agradeceu ao presidente da FFER Heitor Costa pelo empenho, “fico muito grato a federação, agradeço o empenho e o apoio do nosso presidente Heitor Costa que sempre trabalhou sem medir esforços pelo bem do f

O gerente de futebol do Real Ariquemes, Leandro Bratti esteve na federação, agradeceu o presidente da FFER Heitor Costa e assinou o recibo do valor total da cota de participação da Copa do Brasil, recibo que já foi encaminhado a CBF.

O Real Ariquemes já entra em campo no próximo domingo, dia 19 de fevereiro enfrenta o Castanhal do Pará pela primeira fase da Copa Verde, dia 26 estreia no Rondoniense 2023 diante do Guaporé e no dia 2 de março recebe o Criciúma na Copa do Brasil.