A sessão de Abertura do Ano Legislativo da 11ª Legislatura, realizada na manhã desta quarta-feira, 15, na sede da Assembleia Legislativa de Rondônia/ALE, em Porto Velho, foi marcada pelo compromisso de união de esforços entre os Poderes Legislativo e Executivo, para o desenvolvimento do Estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que as pautas de diálogo com os deputados do Estado continuarão sendo as necessidades da população nos 52 municípios rondonienses.

“Temos que trabalhar para fazer o bem para a população que nos elegeu, fazendo um trabalho decente, unidos para tornar o desenvolvimento de Rondônia modelo no mundo. As boas práticas de Rondônia já estão sendo reconhecidas por gestores internacionais, e podemos sim, ser cada vez mais referência de boas práticas para o mundo. No Governo, tenham certeza que continuaremos com a gestão justa, lutando contra o que é errado, e trabalhando pelo correto, honrando a Deus que nos deu essa missão”, disse Rocha.

O governador destacou, ainda que, Rondônia teve muitas conquistas nos últimos anos, por meio de um trabalho harmônico com a Assembleia Legislativa, a exemplo do fortalecimento econômico, alcançando solidez fiscal, o que possibilitou investimento em obras e serviços que deram mais qualidade de vida e dignidade à população rondoniense, como a marca de 1 milhão de refeições para pessoas em vulnerabilidade social, beneficiadas pelo Programa “Prato Fácil”, e salvando muitas mulheres por meio do Programa “Mulher Protegida”, além das ações de infraestrutura nos 52 municípios e diversas outras iniciativas que promoveram avanços no desenvolvimento do Estado.

BIÊNIO

Marcos Rocha aproveitou a ocasião para anunciar o deputado estadual Laerte Gomes, como líder do Governo de Rondônia na Assembleia, e o deputado estadual Alan Queiroz, como vice-líder. O novo presidente da ALE, no primeiro biênio desta Legislatura, o deputado estadual reeleito Marcelo Cruz, ressaltou o trabalho sério e alinhado do Governo de Rondônia, e afirmou que continuará com o compromisso de união para a transformação da vida dos rondonienses.

‘‘Não pouparemos esforços para manter a sintonia, e entregar a população o que ela espera, colocando em pauta nessa Casa de Lei as matérias de interesse da sociedade, e tenho certeza que iremos juntos trazer mais prosperidade ao nosso Estado’’, disse o presidente.

Os demais membros que integram a Mesa Diretora da ALE/RO (2023-2025) são Jean Oliveira (1º Vice-Presidente), Ribeiro do Sinpol (2º Vice- Presidente); Cirone Deiró (1º Secretário); Jean Mendonça (2º Secretário); Nin Barroso (3° Secretário); Alex Redano (4º Secretário). A Assembleia possui 24 deputados estaduais, sendo 13 parlamentares eleitos e 11 reeleitos.

Lista dos deputados estaduais eleitos e reeleitos:

Eleitos:

Ieda Chaves (União Brasil);

Dr. Luís do Hospital (MDB);

Cássio Gois (PSD);

Delegado Lucas Torres (Progressistas);

Affonso Candido (PL);

Gislaine Lebrinha (União Brasil);

Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos);

Pedro Fernandes (PTB);

Ribeiro do Sinpol (Patriotas);

Cláudia de Jesus (PT);

Edevaldo Neves (Patriotas);

Drª. Taíssa Sousa (PSC);

Nim Barroso (PSD).

Reeleitos:

Laerte Gomes (PSD);

Ismael Crispin (PSB);

Cirone Deiró (União Brasil);

Ezequiel Neiva (União Brasil);

Alex Redano (Republicanos);

Marcelo Cruz (Patriotas);

Luizinho Goebel (PSC);

Jean Oliveira (MDB);

Rosângela Donadon (União Brasil);

Alan Queiroz (Podemos);

Jean Mendonça (PL).