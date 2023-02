O carnaval já começou, mas não há qualquer obrigação da Anvisa sobre o uso de máscaras das multidões, que vão ou ainda irão às ruas até a quarta-feira de cinzas. Mas, em alguns aeroportos e em todos os aviões, o uso continua obrigatório.

Os estádios de futebol voltaram à superlotação e o transporte público continua com o mesmo quadro dantesco do amontoamento, mas sem máscaras. Assim como milhões de crianças e jovens que retornaram às aulas presenciais. Mas em alguns órgãos públicos (a Câmara de Vereadores de Porto Velho é um exemplo local, já que ninguém entra no local das sessões sem máscara) a exigência se mantém.

Neste país onde todo o mundo quer dar seu pitaco, onde uma ala da saúde pública ainda é alarmista em relação à doença, com fortes argumentos, a questão do uso de máscara voltou ao debate nacional nesta semana, quando o rondoniense (nosso orgulho!) o médico Hiran Gallo, presidente do poderoso Conselho Federal de Medicina, emitiu documento, afirmando que não há qualquer comprovação científica de que as máscaras protegem contra o contágio do vírus.

Pelo contrário, diz em determinado trecho do texto: “de fato, foram encontrados indícios de prejuízos individuais e coletivos da adoção de políticas de máscaras”. O documento oficial, enviado ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, conclui que “após uma análise detalhada dessa literatura, considerando apenas a lógica e as evidências, foi realizada uma síntese dos principais argumentos em favor do uso indiscriminado e universal, identificando-se que os mesmos não se sustent, tanto por falhas internas quanto pelos múltiplos achados de pesquisa, em contrário já publicados”.

Num longo texto de oito páginas, especialistas indicam que não há comprovação científica definitiva de que as máscaras realmente protegem contra a Covid 19. “As máscaras de pano ou tecido são inúteis para formar barreira contra vírus. As máscaras cirúrgicas e os chamados respiradores (N95), apesar de trazerem a percepção de que protegem contra barreiras virais, não conseguiram demonstrar essa proteção quando submetidas a estudos duplo cego randomizados ou metanálises, que são os tipos de estudos mais precisos e confiáveis do método cirúrgico”.

Com exceção do uso do equipamento por profissionais na saúde, nos hospitais e centros cirúrgicos, diz a análise, não há motivo concreto que informe que as máscaras realmente protegem. Mais ainda, há crítica direta a uma seleção do público alvo da medida. Sobre isso, alegando que a exigência é desnecessária, a nota do CFM critica “medidas como as da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vem obrigando passageiros, tripulantes e funcionários de aeroportos a usarem máscaras quando entram no chamado “lado ar” do aeroporto. Além de não ter evidência de proteção, existe evidência de agravos à saúde dos tripulantes, passageiros e ao meio ambiente”. Até a quinta-feira, a Anvisa não havia se posicionado sobre a nota do CFM.

GOVERNADOR ANUNCIA 6 BILHÕES PARA O MEIO AMBIENTE E MARCELO CRUZ GARANTE TODO O APOIO DO PARLAMENTO

A abertura do ano e da 11ª Legislatura, na Assembleia Legislativa, nesta semana, teve música com violino, discursos efusivos, apertos de mãos, festa e promessas de um trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo, em benefício da população de Rondônia, num clima de cortesia e troca de gentilezas. Um dos pontos altos do evento foi uma entrevista conjunto do governador Marcos Rocha e do presidente da Casa, o deputado Marcelo Cruz, dando mostras do entrosamento que já existe entre eles. Rocha anunciou que está conseguindo captar algo em torno de 6 bilhões (um a mais do que havia anunciado antes) em investimentos internacionais para a proteção ambiental no Estado e Marcelo já avisou que o parlamento não só votará e aprovará, como ainda participará em todas as etapas do acordo. O presidente da ALE ainda se disse municipalista, como o é o Governador (nas palavras dele, Marcelo Cruz) e lembrou da importante parceria entre os poderes, para aprovação de mais de 800 milhões de reais para investimentos nas cidades rondonienses, ocorrido no ano passado. Foram momentos bastante positivos e, espera-se, o que foi prometido no encontro, seja cumprido por todos.

VENCEU A TURMA DO DIÁLOGO E DA PAZ. ANTES ADVERSÁRIO, AGORA LAERTE GOMES É O LÍDER DO GOVERNO NA ASSEMBLEIA

Durante o tradicional discurso de abertura do ano legislativo, Marcos Rocha fez um resumo do seu governo, falou em muitos investimentos e crescimento no futuro; destacou a decisiva parceria com o Parlamento e os demais poderes e, ainda, anunciou seus novos líderes na Assembleia. A escolha de Laerte Gomes para a função, para quem não conhece os bastidores da nossa política, foi uma surpresa. Durante a legislatura passada, em várias ocasiões Laerte foi crítico do governo, publicamente, enquanto em conversas informais, o tenha sido ainda mais duro nas críticas. Na última campanha, aliou-se a Marcos Rogério, para quem fez campanha e, certamente, a quem ajudou muito, já que Laerte foi o campeão de votos na corrida pelas 24 cadeiras da Assembleia. Ora, a tendência é que ele e Rocha ficassem em trincheiras opostas. Mas essa dedução errônea só seria feita por amadores da política! Assim como há incendiários, há bombeiros. Assim como há os que pregam a guerra, há os que falam em diálogo e na paz. Dessa vez, foi essa turma que venceu. O secretário da Casa Civil, Júnior Gonçalves, teve mais uma vez participação importante para a reaproximação. O novo vice-líder, Alan Queiroz, também chegou a ir para oposição, apoiando Léo Moraes no primeiro turno, mas, já no segundo turno, ficou ao lado de Marcos Rocha.

REPRESENTAÇÃO FEMININA COMEÇA COM DISCURSOS FORTES SOBRE TEMAS QUE IRÁ DEFENDER DURANTE O MANDATO

A série de discursos dos parlamentares, reeleitos e estreantes, teve emoção, muitos agradecimentos, promessas, depoimentos, registros otimistas e até lamentos. O vice-presidente da Casa, deputado Jean Oliveira, por exemplo, registrou com tristeza a morte de uma das matriarcas da sua família, dona Francisca de Oliveira, Tia Chica, uma das pioneiras de Alta Floresta, antes de dar boas vindas e desejar sucesso a todos os parlamentares. A bancada feminina também se destacou. Ieda Chaves, a mulher com maior votação na história do legislativo rondoniense, pediu, entre outras questões, união de todos em defesa da educação, das causas sociais e da mulher. A dra. Taissa Sousa garantiu apoio às demandas de Guajará Mirim, Nova Mamoré e toda a região que representa. Gislaine Lebrinha deixou claro que a prioridade do seu mandato é defender as causas municipalistas. Já Cláudia de Jesus, a única petista na ALE, afirmou que fará um mandato coletivo, dentro da linguagem ideológica do partido que representa. Das cinco componentes da representação feminina na ALE, apenas a vienense Rosângela Donadon preferiu não discursar na sessão de abertura do ano legislativo.

GOVERNADOR E PREFEITO REFORÇAM PARCERIA, AMBOS DE OLHOS VOLTADOS PARA AS DUAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES

Na sessão especial da ALE, destacou-se também a presença de Hildon Chaves. Não só na condição de marido da deputada com maior votação em outubro do ano passado (Ieda Chaves) como, ainda, na condição de Prefeito da maior cidade do Estado e, sem dúvida, um dos nomes mais poderosos da política rondoniense atualmente. Pré-candidato ao Governo em 2026, Hildon vai costurando sua caminhada, usando o sucesso da sua administração à frente da Prefeitura e do seu talento pessoal para conquistar apoios e aliados. No discurso que fez na Assembleia, como autoridade convidada, falou na condição de Prefeito, mas também de quem está com os olhos voltados para o futuro. Aliás, é bom que se diga, várias coisas que estão acontecendo no meio da política, hoje, já tem o dedo do competente Prefeito. Como, inclusive, em algumas nomeações em nível de Estado. Ouve-se nos bastidores, como o teria, também, em algumas negociações políticas que não se concretizaram. A verdade verdadeira é que Hildon e Marcos Rocha estão juntos no projeto político para daqui a um ano, quando acontecerá a eleição municipal e daqui a três anos, na estadual. Se não houver problemas de percurso nessa relação, que tem unido duas das maiores lideranças políticas de Rondônia, ambos fortalecerão um ao outro, em seus projetos futuros. Que se guarde a previsão, para futura checagem!

ENERGISA LANÇA PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DO USO DA ENERGIA PARA BENEFICIAR CONSUMIDORES RONDONIENSES

A Energisa continua fazendo pesados investimentos em Rondônia, buscando melhorar cada vez o atendimento à população e, ainda, qualificar a energia que leva aos consumidores. Um dos seus futuros projetos é investir algo em torno de 7 milhões de reais, num programa de eficiência criado pela empresa. Basicamente, o Programa de Eficiência Energética objetiva orientar sobre o uso correto e eficiente da energia elétrica, através de projetos inovadores. No Estado, serão beneficiados principalmente projetos de promoção do consumo consciente de energia em comércio e serviços, iluminação pública e poder público. O programa proporciona a redução do desperdício de energia e, por consequência, a redução dos gases de efeito estufa associados a esse consumo. “Nosso propósito é ser protagonista da transformação energética conectando as pessoas e empresas a melhor solução de energia, construindo um mundo mais sustentável”, explica a diretora de Gestão e Sustentabilidade da Energisa, Tatiana Feliciano. Com 117 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com capital nacional do setor elétrico brasileiro. A empresa tem onze distribuidoras, concessões de transmissão, geração e grande porte renovável e é considerada uma marca inovadora em termo de soluções energéticas. A empresa é comandada pelo empresário André Luis Theobald.

DOIS ANOS DEPOIS, A BANDA QUE ENCANTA E TRAZ PAIXÃO, VOLTA A COLORIR AS RUAS DE PORTO VELHO

Tem que gostar muito pouco de carnaval para não gostar da Banda. Tem que gostar um pouco só, para se apaixonar por ela. É, na prática, uma das maiores, mais belas e mais tradicionais representações da alegria popular, de baixo para cima, que existe em todo o norte do país, senão em todo o Brasil, reservadas todas as proporções. Há anos a Banda não baixa de 100 mil foliões, quando sai, radiante, pelas ruas e avenidas de Porto Velho. A pandemia do vírus assassino a tirou do carnaval, a mais popular das festas, por dois anos seguidos. Mas, neste sábado, a Banda do Vai Quem Quer, aquela banda dos inesquecíveis Manelão e Silvio Santos, comandada por Siça Andrade; da batalha sem fim da Yale Dantas e de tanta gente mais, estará pronta e fardada, com suas mais incríveis fantasias, porque nela, cada um vai como e com quem quiser, para colorir novamente as ruas da Capital, que ficaram cinza escuro durante os 24 meses da ausência da mais querida e maior banda do Carnaval do norte. Que venha a Banda e que, nela, todos que lá estiverem sejam felizes e curtam em paz. Como ela merece que seja!

MOSQUINI ENTREGA MÁQUINAS A 17 CIDADES, ELOGIA DER E DIZ QUE GOVERNADOR CUMPRE PROMESSAS COM TODOS OS MUNICÍPIOS

Experiência, dedicação ao Estado e aos municípios, resultados concretos e práticos. É assim que se poderia definir a atividade do deputado federal Lúcio Mosquini, que chegou ao seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Federal, com uma votação das mais expressivas. Nesta semana, ele apresentou novamente o resultado de uma das suas emendas: numa solenidade com a participação do governador Marcos Rocha, prefeitos e convidados, Mosquini entregou mais 16 retroescavadeiras e duas escadeiras hidráulicas, que serão distribuídas a nada menos do que 17 municípios rondonienses. “O investimento certamente ajudará muito não só as Prefeituras, que poderão melhorar suas estradas, como também o agronegócio, para o escoamento da sua produção”, comemorou o parlamentar. Na entrega das máquinas, Mosquini aproveitou para agradecer ao diretor geral do DER, coronel Eder André, “pela excelente gestão que realiza”. Agradecendo especialmente ao governador Marcos Rocha, “pelo compromisso que fez e está cumprindo, com todos os municípios do nosso Estado”. Receberão as máquinas:­­ Campo Novo, Cacaulândia, Gov. Jorge Teixeira, Machadinho, Costa Marques, Vale do Anari, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Cujubim, Vale do Paraíso, Santa Luzia do Oeste, Colorado do Oeste, Jaru, Ouro Preto, Primavera de Rondônia, Corumbiara e Chupinguaia. No total, o governo entregou equipamentos, com emendas também de outros deputados, que chegam a 23 milhões de reais.

